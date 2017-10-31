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Barzani'ye son darbe HDP'den geldi

Barzani'nin istifa etmesinin ardından son darbe HDP'den geldi. HDP'li Ayhan Bilgen, isim vermeden Barzani'yi eleştirdi.

31 Ekim 2017 Salı 17:44
Barzani'ye son darbe HDP'den geldi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) sözde "Kürdistan" referandumunun hararetli savunucularından HDP, Barzani'nin yaşadığı ağır hezimetin ardından çark etti. İsim vermeden Barzani'yi eleştiren Ayhan Bilgen, "Kürtler sadece petrole güvenerek siyaset yapılamayacağını öğrenemedi" dedi.

HDP sözcüsü Ayhan Bilgen, partisinin haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yaptığı açıklamada Barzani'nin istifasına ilişkin konuşan Bilgen, "Elbette herkesin yaşadığımız süreçten çıkarması gereken dersler var. 100 yıl önce olduğu gibi sadece petrole güvenerek siyaset yapılamayacağını Kürt siyasetçiler de öğrenmiş olmaları gerekir. Ama Kürt siyasetçilerin yaptıkları yanlışların bedelini Kürt halkının, Türkmenlerin, Arapların Sünni ya da Şii bedelini ödemek zorunda kalması da asla kabul edilebilir bir durum değildir" dedi.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2017 Salı 17:44
  1. Mesut Barzani
  2. hdp
  3. ayhan bilgen
  • UrfalıUrfalı15 dk önce
    Ayhan bilgend kandekilerin emri altında siyaset yapılamayacağını oğrenmeli pkklı bigen siyaset yaptığını sanıyo
  • bilalbilal42 dk önce
    barzani amacına ulaşmak içim hiç olmassa kanlı siyaset yapmıyor.ondan abd bile desteklemiyor.kanlı siyaset yapsaydı herkes desteklerdi
  • Nusaybin'liNusaybin'li1 sa önce
    Hdp'de siyaset yerine Hendek kazarak siyaset yapmasını oğrenemedi devlet sizleri Hendeklere, biz Kürtler ise size sandığa gömdük gömeceğiz
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