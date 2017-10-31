Barzani'ye son darbe HDP'den geldi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) sözde "Kürdistan" referandumunun hararetli savunucularından HDP, Barzani'nin yaşadığı ağır hezimetin ardından çark etti. İsim vermeden Barzani'yi eleştiren Ayhan Bilgen, "Kürtler sadece petrole güvenerek siyaset yapılamayacağını öğrenemedi" dedi.

HDP sözcüsü Ayhan Bilgen, partisinin haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yaptığı açıklamada Barzani'nin istifasına ilişkin konuşan Bilgen, "Elbette herkesin yaşadığımız süreçten çıkarması gereken dersler var. 100 yıl önce olduğu gibi sadece petrole güvenerek siyaset yapılamayacağını Kürt siyasetçiler de öğrenmiş olmaları gerekir. Ama Kürt siyasetçilerin yaptıkları yanlışların bedelini Kürt halkının, Türkmenlerin, Arapların Sünni ya da Şii bedelini ödemek zorunda kalması da asla kabul edilebilir bir durum değildir" dedi.