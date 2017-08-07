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Barzani'ye şok! Petrol sevkiyatı askıya alındı

Kerkük'ten Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne yapılan ham petrol sevkiyatı askıya alındı.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 13:30
Barzani'ye şok! Petrol sevkiyatı askıya alındı

Irak merkezi hükümeti, kendi denetimindeki Kerkük kuyularından çıkarılan ham petrolün IrakKürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) sevkiyatını askıya aldığını duyurdu.

"SEVKİYAT DURDURULMALI, EK ÜRETİME SON VERİLMELİ"

Irak Petrol Bakan Yardımcısı Kerim Hattab Caferi yaptığı yazılı açıklamada, "Kuzey Petrol Şirketi'nden IKBY'ye giden ham petrol sevkiyatı hemen durdurulmalı ve ek üretime ise son verilmelidir." ifadelerini kullandı.

Caferi, kararın teknik bir arızadan mı yoksa başka bir sebepten dolayı mı alındığına dair herhangi bir açıklamada bulunmadı.

2016'DA 5 AY BOYUNCA SEVKİYATI DURDURMUŞLARDI

Irak merkezi hükümeti, Mart 2016'da yine herhangi bir gerekçe göstermeden yaklaşık 5 ay boyunca Kerkük'teki petrol sevkiyatını durdurmuştu.

5 KUYUNUN 3'Ü IRAK HÜKÜMETİNDE 2'Sİ IKBY'DE

Petrol zengini Kerkük kentinde toplamda 5 kuyu var. Bu kuyulardan Baba Gurgur, Cambur ve Habbaza kuyuları merkezi hükümeti adına Kuzey Petrol Şirketi tarafından denetlenirken, diğer ikisi ise IKBY'nin kontrolünde bulunuyor.

Kentteki kuyulardan çıkarılan petrol, boru hatlarıyla Türkiye üzerinden Ceyhan Limanı'na sevk edilerek dünya pazarında satılıyor.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 13:30
  1. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi
  2. Irak hükümeti
  3. Kerkük
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