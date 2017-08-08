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Msırı'ın darbe yönetiminden Barzani'ye şaşırtmayan destek!

Darbeci Mısır yönetimi, 25 Eylül'de bağımsızlık referandumu yapmaya hazırlanan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ni destek vererek, “"Bağdat'la anlaşmaya varırsanız, Mısır ertesi gün Kürdistan'ın bağımsızlığını tanıyacaktır" dedi.

08 Ağustos 2017 Salı 12:58
Msırı'ın darbe yönetiminden Barzani'ye şaşırtmayan destek!

Barzani'ye yakınlığı ile bilinen Rudaw haber sitesinin aktardığına göre, Irak Parlamentosu'ndaki KDP grubuyla bir araya gelen Mısır'ın Bağdat Büyükelçisi Alaa Musa'nın "Bağdat'la anlaşmaya varırsanız, Mısır ertesi gün Kürdistan'ın bağımsızlığını tanıyacaktır" dediği bildirildi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), 25 Eylül'de bağımsızlık referandumu yapacağını açıklamıştı. IKBY'nin bölgedeki destek arayışlarına rağmen ABD kısa süre önce referanduma kesinlikle karşı olduğunu açıklamıştı.

Irak Parlamentosu'ndaki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) grubu dün Bağdat'ta bağımsızlık referandumuyla ilgili bir dizi temaslarda bulundu.

Rudaw'a konuşan Irak Parlamentosu KDP Grup Başkanvekili Şahevan Abdullah, Irak Dışişleri Bakanı'nın yanı sıra, ABD, Avustralya, Mısır ve Kuveyt büyükelçileriyle bir araya geldiklerini söyledi.

"ERTESİ GÜN BAĞIMSIZLIĞI TANIRIZ"

KDP'li parlamenter, Mısır Büyükelçisi Alaa Musa'nın "Bağdat'la anlaşmaya varırsanız, Mısır ertesi gün Kürdistan'ın bağımsızlığını tanıyacaktır" dediğini kaydetti.

IKBY'nin bağımsızlık konusunda Bağdat ile kalıcı bir anlaşma sağlamasının zor bir ihtimal olduğu belirtiliyor. 

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 12:58
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  2. bağdat
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