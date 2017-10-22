Irak ordusunun son durağı 36. paralel hat
Erbil’e doğru ilerleyişini durduran Irak ordusu Tak Tak petrol sahasına yöneldi Erbil’in kuzeyine 2 km kala 36’ncı paralel hattında duracağını bildirdi.22 Ekim 2017 Pazar 08:21
Irak Ordusunun Kerkük ve çevresinde ilerleyişi sürüyor. Bağdat yönetimi Kürt yönetiminin diyalog çağrısına, “Talepleri koşulsuz kabul edin” açıklaması ile yanıt verdi.
Irak Başbakanı Haydar Abadi’nin, Erbil’e saldırı olmayacağını açıklaması sonrası, Irak ordusunun konuşlanacağı nokta belirlendi. Kerkük Polis Müdürü Albay Hattap Ömer, Irak ordusunun Erbil’in kuzeyine 2 kilometre kala 36’ncı paralel hattında duracağını açıkladı. Irak ordusunun konuşlanacağı alanın Erbil-Kerkük karayolundaki Kuştepe kasabasının çıkışındaki Şerava noktası olabileceği belirtiliyor.
Kerkük-Erbil karayolu üzerindeki Altunköprü kasabasını kontrol altına alan Haşdi Şabi destekli Irak ordusu, ağır top, ABD yapımı Abrams tankları ve Hummer zırhlı araçlarla önceki gün Erbil’e doğru ilerleyişini sürdürdü. Altunköprü ve Erbil’i birbirine bağlayan kasabanın çıkışındaki kontrol noktasını kontrol altına alan Irak ordu güçleri, bu noktaya konuşlanarak beklemeye baladı. Dün Erbil-Kerkük arasında gündüz saatlerinde çatışma yaşanmazken, yolun kapalı olması nedeniyle Kerkük’e araç trafiği geçici olarak durduruldu.
Barzani yardım istedi
Peşmerge Güçleri Kerkük Batı Cephesi Komutanlığı tarafından Altunköprü çatışmasına ilişkin yapılan açıklamada, altı peşmergenin yaşamını yitirdiği, Haşdi Şabi’den de çok sayıda ölü ve yaralı olduğu ileri sürüldü. Çatışmalar sırasında iki ABD yapımı Abrams tank ve 12 Hummer zırhlı aracın imha edildiğine dair görüntü yayınlandı.
Irak ordusunun Musul’a bağlı tartışmalı bölgelere ilerleyişi sürerken ordu güçleri, Peşmergenin çekildiği Musul’a bağlı Ayin Zala ve Zummar ilçesi ile bazı petrol yataklarının bulunduğu bölgeye girdi. KYB’nin merkezi hükümetle yakınlaşması sonrası sürdürülegelen görüşmeler kapsamında bazı alanlarda ambargonun kaldırılması kararlaştırıldı. Bu kapsamda Süleymaniye havaalanının uluslararası uçuşlara açılacağı bildirildi.
Bölgede yer yer çatışmalar sürerken, yazılı bir açıklama yapan Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, Irak yönetiminin Kürtleri savaşa çekmesinin engellenmesi için uluslararası toplumdan yardım istedi. Bu arada Merhum Irak eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani’nin oğlu Pavel Talabani ve çevresinin Bağdat yönetimi ile anlaşıp Kerkük cephesinden çekilmesi sonrasında KYB’de ortaya çıkan kriz üst düzey istifa ile devam etti. KYB Politbüro Sorumlusu Mele Bahtiyar, KYB’nin “Kürdistan tarihinin en büyük ihanetini yaptığını” açıklayarak, partisinden istia ettiğini duyurdu.
Barzani'ye kötü haber! Yeni hedef Tak Tak
KYB’nin Irak yönetimi ile anlaşması üzerine yönünü KDP’nin denetimindeki bölgelere çeviren Irak ordusu, dün ilk kez Süleymaniye bölgesine yöneldi. Irak ordusu, Erbil’e bağlı olan ancak Süleymaniye’deki KYB yönetiminin denetimindeki Köysancak ilçesine bağlı Tak Tak kasabasındaki zengin petrol yataklarını almak amacıyla dün harekete geçti. Kerkük-Süleymaniye arasında bulunan Şuvan kasabasına giren Irak ordusu, bir direnişle karşılaşmadı. Şuvan kasabasındaki hakim tepeye konuşlanan Irak ordusu, 30 kilometre mesafede yer alan Tak Tak’a ilerlemek için Bağdat’tan talimat beklemeye başladı. Tak Tak, Erbil’e bağlı olmasına rağmen Süleymaniye merkezli KYB’nin denetiminde bulunuyordu.
Daha fazla yorum göster (1/10)
Ali kaya22 sa önce Hasdi sabicumhurbaskanimizi tehdit ediyor. Yarin Turkmenlerin kafalari kesilirsehic sasirmayin.Barzaniden ne kötuluk gördunuz. Milyarlarca varil petrolu ucuzaaliyorfunuz. Gunde 5000 kamyon malzeme turkiyeden aliyorlardi.bumu kötu Ahmet Arif öyle diyor. Vurun ulenvurun Ben kolay. Kolay ölmem. Selametle ferhat Özturan 22 sa önce Barzaniyi ankaraya davet eden kim? Kürdistan bayrağını bu ülkedegöndere ceken kim? Altına kırmzıı halı seren kim? Barzani peşmergelerini suriyeye girmeleri için sınırları açan kim? kim? kim? kim? Mustafa Eryılmaz 23 sa önce Zürriyetlerini kesin sunni, şii farketmez referandumda oy kullananların. burhan1 gün önce Barzani suçlu çünküişit kerkükü almak için tarza geçmişti türkiyeden ses yoktu ırak devletı yoktu Barzani işit in önünü kesti Kerkük işit zalimlerden kurtardı Kerkük hazır lokma olunca Türkiye başını kaldırdı Kerkük bizimdir dıye başladı. Barzani bu iyiliğini unutular artı Barzaniye düşman oldular. Barzaniyi terörist ilan etiler. Kim terörist ise allah bilir birde sağlam müsülmanlar bilir.ve ... Ali yildirim1 gün önce Son durak 36. Paralel değil kara topraktir. davinci1 gün önce barzani liderliğinde kurulcak kürdistan coğrafyasında ermenistnın hak iddiaedebileceği toprak yok.avrupa ve amerikanın kürdistana karşıyız tavrına inanmayın.onların başka planları var.bunlar türkiyeyi - iran da ırak gibi dağıtmadan o işi yapmazlar.daha büyük planları var gibi geliyor bana. davinci1 gün önce amerika avrupa ne olduda barzaninin kürdistanına karşıyız dediler.siz bu ülkelerin açıklamasına inandınızmı.bence onlar karşı çıktılar çünkü kürdistan ırakta kurulursa iran suriye ... ülkelerindeki kürtleri oraya sürecekler .ellerindeki bir kozu kaybedecekler.2 tane 3 tane kürdistan kurmaları mümkün değil.onlar büyük kürdistanı kurmak ve bunlardan ermenilerede pay vermek istiyorlar.bunun için karşı çıkıyorlar gibi geliyor bana.hiç inandırıcı gelmedi bana onlrın kürdistan istemiyoruz açıklmalarısiz inandınız mı Kocasolak1 gün önce İran ırak savaşında saddama ihanet edip irana desdek verdiğinde ingşliz gazı kullanınca saddam iran ksç mülteci aldı? sıfır. Türkiye bir milyon peşmerge aldı, onların çocukları şimdi hendek kazıp toprak istiyor Türkiyeden, bu mu hayalleriniz? Birtek Türk kalsak dshi bir milim toprak yok. Adalette eksiğimiz varsa brnim var senin yoksa gel birlikte mücadele edelim, batıyı karıştırmayalım. Kocasolak1 gün önce Petrol parası kesilince dağda keçi otlatırsın artık barzani, " dün sıçan olmadan bu gün kendir kesersen olacağı bu " diye bir ata sözü vardır bildinmi?Her hayal güzeldir ama ona ADAM gibi ulaşmak gerek, her yol mübah dersen kaybedersin. Batının siyonizmin kucağı kardeşin ne kadarda kötü de olsa daha evladır, kafirin makyajlı maskeli yüzü aldatmak içindir. Yılan cabbar. 1 gün önce Zaten özerklik devlet içinde devletin kabulüdur. Sonu bölünüp parçalanmaktir.