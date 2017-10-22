Irak ordusunun son durağı 36. paralel hat

Irak Ordusunun Kerkük ve çevresinde ilerleyişi sürüyor. Bağdat yönetimi Kürt yönetiminin diyalog çağrısına, “Talepleri koşulsuz kabul edin” açıklaması ile yanıt verdi.

Irak Başbakanı Haydar Abadi’nin, Erbil’e saldırı olmayacağını açıklaması sonrası, Irak ordusunun konuşlanacağı nokta belirlendi. Kerkük Polis Müdürü Albay Hattap Ömer, Irak ordusunun Erbil’in kuzeyine 2 kilometre kala 36’ncı paralel hattında duracağını açıkladı. Irak ordusunun konuşlanacağı alanın Erbil-Kerkük karayolundaki Kuştepe kasabasının çıkışındaki Şerava noktası olabileceği belirtiliyor.

Kerkük-Erbil karayolu üzerindeki Altunköprü kasabasını kontrol altına alan Haşdi Şabi destekli Irak ordusu, ağır top, ABD yapımı Abrams tankları ve Hummer zırhlı araçlarla önceki gün Erbil’e doğru ilerleyişini sürdürdü. Altunköprü ve Erbil’i birbirine bağlayan kasabanın çıkışındaki kontrol noktasını kontrol altına alan Irak ordu güçleri, bu noktaya konuşlanarak beklemeye baladı. Dün Erbil-Kerkük arasında gündüz saatlerinde çatışma yaşanmazken, yolun kapalı olması nedeniyle Kerkük’e araç trafiği geçici olarak durduruldu.

Barzani yardım istedi

Peşmerge Güçleri Kerkük Batı Cephesi Komutanlığı tarafından Altunköprü çatışmasına ilişkin yapılan açıklamada, altı peşmergenin yaşamını yitirdiği, Haşdi Şabi’den de çok sayıda ölü ve yaralı olduğu ileri sürüldü. Çatışmalar sırasında iki ABD yapımı Abrams tank ve 12 Hummer zırhlı aracın imha edildiğine dair görüntü yayınlandı.

Irak ordusunun Musul’a bağlı tartışmalı bölgelere ilerleyişi sürerken ordu güçleri, Peşmergenin çekildiği Musul’a bağlı Ayin Zala ve Zummar ilçesi ile bazı petrol yataklarının bulunduğu bölgeye girdi. KYB’nin merkezi hükümetle yakınlaşması sonrası sürdürülegelen görüşmeler kapsamında bazı alanlarda ambargonun kaldırılması kararlaştırıldı. Bu kapsamda Süleymaniye havaalanının uluslararası uçuşlara açılacağı bildirildi.

Bölgede yer yer çatışmalar sürerken, yazılı bir açıklama yapan Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, Irak yönetiminin Kürtleri savaşa çekmesinin engellenmesi için uluslararası toplumdan yardım istedi. Bu arada Merhum Irak eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani’nin oğlu Pavel Talabani ve çevresinin Bağdat yönetimi ile anlaşıp Kerkük cephesinden çekilmesi sonrasında KYB’de ortaya çıkan kriz üst düzey istifa ile devam etti. KYB Politbüro Sorumlusu Mele Bahtiyar, KYB’nin “Kürdistan tarihinin en büyük ihanetini yaptığını” açıklayarak, partisinden istia ettiğini duyurdu.

Barzani'ye kötü haber! Yeni hedef Tak Tak

KYB’nin Irak yönetimi ile anlaşması üzerine yönünü KDP’nin denetimindeki bölgelere çeviren Irak ordusu, dün ilk kez Süleymaniye bölgesine yöneldi. Irak ordusu, Erbil’e bağlı olan ancak Süleymaniye’deki KYB yönetiminin denetimindeki Köysancak ilçesine bağlı Tak Tak kasabasındaki zengin petrol yataklarını almak amacıyla dün harekete geçti. Kerkük-Süleymaniye arasında bulunan Şuvan kasabasına giren Irak ordusu, bir direnişle karşılaşmadı. Şuvan kasabasındaki hakim tepeye konuşlanan Irak ordusu, 30 kilometre mesafede yer alan Tak Tak’a ilerlemek için Bağdat’tan talimat beklemeye başladı. Tak Tak, Erbil’e bağlı olmasına rağmen Süleymaniye merkezli KYB’nin denetiminde bulunuyordu.