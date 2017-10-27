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Barzani'ye kötü haber

KDP üst düzey liderlerinin Erbil'de basına kapalı olarak yaptığı toplantıda, IKBY Başkanı Mesut Barzani’nin hükümet başkanlığından azledilmesi görüşüldü.

27 Ekim 2017 Cuma 10:52
Barzani'ye kötü haber

Barzani'nin partisi Kürdistan Demokratik Partisi (KDP), Erbil'de üst düzey liderleriyle basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi.

IKBY Başkanı Mesut Barzani’nin hükümet başkanlığından azlinin görüşüldüğü toplantıda, Irak merkezi hükümetinin referandum sonuçlarını iptal etme isteğinin ise reddedilmesi kararı alındığı belirtildi.

KDP yetkilileri, Barzani'nin geleceğinin karara bağlanması ve zaman kazanılması için Parlamento toplantısının ertelenmesini istedi.

KDP'nin bir yöneticisi, Barzani’nin hükümet başkanlığından azledilerek yalnızca parti başkanı olarak kalmasıyla birlikte yeni başkan adayının tespiti, başkanın yetkilerinin başkan, parlamento ve yargı arasında dağıtılması konusunda da çalışma yaptıklarını söyledi.

İHA

Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 10:52
  1. Barzani
  2. IKBY
  3. IKBY Başkanı Mesut Barzani
  • cemalcemal1 sa önce
    Akp den bu kadar çalkantılar olurken bunu görmezden gelirsınız Barzaniye karsı gelenlerı büyük görürsünüz. Yanlış yapan gitmeli .yalancilere Zalimlere zillet olsun.
  • ÜmitÜmit4 sa önce
    Daha beter ol köpek !
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