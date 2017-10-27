Barzani'ye kötü haber

Barzani'nin partisi Kürdistan Demokratik Partisi (KDP), Erbil'de üst düzey liderleriyle basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi.

IKBY Başkanı Mesut Barzani’nin hükümet başkanlığından azlinin görüşüldüğü toplantıda, Irak merkezi hükümetinin referandum sonuçlarını iptal etme isteğinin ise reddedilmesi kararı alındığı belirtildi.

KDP yetkilileri, Barzani'nin geleceğinin karara bağlanması ve zaman kazanılması için Parlamento toplantısının ertelenmesini istedi.

KDP'nin bir yöneticisi, Barzani’nin hükümet başkanlığından azledilerek yalnızca parti başkanı olarak kalmasıyla birlikte yeni başkan adayının tespiti, başkanın yetkilerinin başkan, parlamento ve yargı arasında dağıtılması konusunda da çalışma yaptıklarını söyledi.

İHA