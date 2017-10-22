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Barzani'ye 'istifa' çağrısı

IKBY'de muhalefetin başını çeken Goran Hareketi, IKBY Başkanı Barzani ve Yardımcısı Resul’un istifa etmesi gerektiğini bildirdi.

22 Ekim 2017 Pazar 21:01
Barzani'ye 'istifa' çağrısı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) muhalefetin başını çeken Goran (Değişim) Hareketi, IKBY Başkanı Mesud Barzani ve Yardımcısı Kosret Resul’un istifa etmesi gerektiğini belirtti.

'BİRÇOK DOST ÜLKEYİ KAYBETTİK'

Goran Hareketi Sözcüsü Şoreş Haci, Süleymaniye’deki parti merkezinde düzenlediği basın toplantısında, "Halkımız, kanıyla elde ettiği birçok kazanımı kaybetti. Peşmerge’nin heybeti kırıldı. Birçok dost ülkeyi kaybettik. Bunların hepsinin sebebi geçmişte başarısız olan iktidardan kaynaklanıyor." İfadelerini kullandı.

'KABİNE LAĞVEDİLMELİ'

IKBY Başkanı Mesut Barzani ve Başkan Yardımcısı Kosret Resul’un meşruiyetlerinin kalmadığını savunan Haci, “Görevlerinden istifa etmeleri gerekiyor. Aynı zamanda mevcut hükümet kabinesi de lağvedilmeli. Ulusal Kurtuluş Hükümeti kurulmalı ve başkanlık yasası da lağvedilmeli ve yeninden elden geçirmelidir.”dedi.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2017 Pazar 21:01
  1. barzani
  2. ikby
  3. goran hareketi
  • CeeCee3 sa önce
    Bu toplum katıksız sıkıntılı.Adamlar pkk beşkeş çekicek bunlar burdan Hoo hööö diyor.Abd planı için barzaniyi indirmeye daha sonra peşmerge ve pkk arasında buzları eritmeye çalışıyor.Devlet bünyasinin gerekli makamlara tam tamına bilgi aktardığına artık inanmamaya başlıyorum.Durumun vehhametini hala anlıyamıyanlar var.Devlet bahçeli ve tayfası altdan başkasına çalışıyor gibi kendileri çalışıyor demiyorum ama ortada bir yol var ve açıklananlar dahilinde sıkıntılar var.Sonumuz hayr ola.
  • GayseriliGayserili11 sa önce
    Devlet kurmak yonetmek devleti yasatmak sandiga kagit atmakla olmuyor
  • Selamiasan Selamiasan 11 sa önce
    Kesmeye senin gibilerden başlasınlar
  • alaettin alaettin 13 sa önce
    GEÇMİŞTE DE BU MAKSATLA BU HİLEYLEAYRI BAŞ ÇEKMEK İÇİN KUDURUYOR DUNUZGAVÜRÜN VERDİĞİ SİLAHLARIN SICAĞIYLAMİLLETESAĞA SOLA HAVHURDUNUZO ZAMANNİYE YANLIŞ YAPIYORSUNUZ DEYİPSESİNİZİ YUKSELTMEDİNİZBURADA HAKİKİ KÜRT TÜRKÇERKEZLAZ NE DERUŞEN DE BÜYÜK TÜRKİYEHALKI VARBU MİLLETEBUNUN GİBİ DÜŞÜNEN HALKA ZALİMLERİNKANLI DİŞİ GEÇMEZ BUNU BOYLE BİLESİNİZ
  • Yılan cabbar. Yılan cabbar. 14 sa önce
    Altına....nız israil gelip sizi kurtarsin.
  • Boy beyiBoy beyi15 sa önce
    Daha çook ağlıyacaksınızzz , çook,, nankörlerr,,,
  • Keskin Keskin 15 sa önce
    Hepsini keselim gıtsın

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