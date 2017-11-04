Barzani'ye İngiliz aklı: Devam edin

İngiltere Parlamentosu’nun üst kanadı olan Lordlar Kamarası’ndan bir grup parlamenter, IKBY'deki korsan referandumu ve sonrasında yaşananları Barzani medyasına değerlendirdi.

"ZENGİN PETROL YATAKLARI VAR"

Rûdaw’a konuşan İngiltere İşçi Partisi’nden parlamenter Lord Donald Anderson, şunları söyledi:

“Şüphesiz Kuzey Irak'taki tartışmalı bölgelerde zengin petrol yatakları bulunuyor. Söz konusu bölgelerde Kürt, Arap, Ezidi ve Hristiyan gibi farklı etnik ve dini oluşumlar yaşıyor. Bu bölgelerin demografik yapısı ve isimleri değiştirilmemeli.”

Anderson, bölgede yoğun şekilde bulunan Türkmenlerden ise hiç söz etmedi.

"VAZGEÇMEYİN, BAĞIMSIZLIK İÇİN DEVAM EDİN"

Liberal Demokrat Parti Sözcüsü Lord John Shiple da, “Bölgede güç kullanılmasına razı olamayız. Yapılan referandum sonucu IKBY'nin elinde güçlü bir silahtır. Kürtler, dünyaya seslerini duyurana kadar bağımsızlık kampanyalarına devam etmeli” ifadelerini kullandı.

"DESTEKLEMELİYİZ"

İngiliz siyasetçi Frank Hayn da, “IKBY'ye yapılanlar hiç adil değil. Onların desteğe ihtiyacı var ve bu konuda biz de üzerimize düşeni yapmalıyız” diye konuştu.

BAŞBAKAN MAY'E ELEŞTİRİ

Parlamenterler ayrıca, IKBY'deki referandum konusunda İngiltere Başbakanı Theresa May'in tutumunu eleştirerek, Barzani'ye sahip çıkılmadığını söylediler.

KÜRT PARLAMENTER: İNGİLTERE DEVREYE GİRMELİ

Öte yandan, Irak Parlamentosu Maliye Komisyonu Üyesi Kürt parlamenter Ahmed Reşid de, Kürtlerin Bağdat'ta haklarını elde etmesi için Birleşmiş Milletler (BM) veya İngiltere'nin devreye girmesi gerektiğini söyledi.