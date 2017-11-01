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Barzani'ye giderayak bir darbe daha

Bağdat yönetimi, ülkenin kuzeyinde görevli memur ve peşmergelerin maaşlarını ödeyeceklerini duyurdu.

01 Kasım 2017 Çarşamba 09:32
Barzani'ye giderayak bir darbe daha

Irak Başbakanı Haydar el İbadi başkent Bağdat'da düzenlediği basın toplantısında, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) için çalışan memurların ve peşmergelerin maaşlarını yakında ödemeye başlayacaklarını açıkladı.

Peşmerge ve Kürt memurların maaşlarının ödenmesinin 25 Eylül'de yapılan bağımsızlık referandumu sonrasında Irak merkezi hükümeti ile yaşanan gerilimin azaltılmasına katkı sağlayacağı tahmin ediliyor.

IKBY, petrol gelirlerinin paylaşımındaki anlaşmazlık nedeniyle 2014 yılından beri maaşların ödenmesinde sıkıntı yaşıyordu.

Referandumun ardından IKBY lideri Mesut Barzani Kerkük başta olmak üzere tartışmalı bölgeleri yitirdi ve peşinden de istifa edeceğini açıkladı.

Irak ordusu ve peşmerge arasındaki çatışmalar sona erdi, Bağdat şimdi sınır kapılarının kontrolünü devralıyor.

Son olarak Türkiye sınırındaki İbrahim Halil Sınır Kapısı'nın kontrolü Bağdat'a geçti. İbrahim Halil, Habur'un Irak tarafındaki ismi.

Barzani'nin yayın organları ise, kapıların halen peşmergenin elinde olduğunu ileri sürüyor.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 09:32
  1. Irak Başbakanı Haydar el İbadi
  2. İbrahim Halil
  3. Habur
  4. Mesut Barzani
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