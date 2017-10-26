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Barzani'ye dört koldan saldırı

Irak güçleri ile Peşmerge arasında Musul'un kuzeybatısı ve güneyinde şiddetli çatışmaların sürdüğü bildirildi.

26 Ekim 2017 Perşembe 20:48
Barzani'ye dört koldan saldırı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Ajansı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Irak güçleri ve onlara destek veren Haşdi Şabi'nin Musul'un kuzeybatısında dört koldan saldırıya devam ettiği ileri sürüldü.

Açıklamada, Irak güçleri ve Haşdi Şabi'nin Bardiye ve Hamad Ağa köyünden Ayn Uveys'e, Muşref'ten Sufaya köyüne, Rabia kasabasından ise Mahmudiye'ye doğru Peşmerge'nin elinde tuttuğu bölgeleri almak istediği ifade edildi.

PEŞMERGE MAHMUR İLÇESİNE GİRDİ

Irak ordusu bünyesindeki 16'ncı Tugay'da görevli Albay Hüseyin Anbaki ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce Musul'un güneyindeki Mahmur ilçesinin dışında konuşlanan Peşmerge güçlerinin Irak ordusunun bazı bölgelerden çekilmesiyle ilçe merkezine girdiğini söyledi.

Anbaki, "Mahmur merkezine ulaşan Peşmerge güçleri, kaymakamlık binasından yaklaşık 200 metre mesafede bulunuyor." dedi.

İlçe merkezinde şiddetli çatışmaların sabahtan bu yana devam ettiğini belirten Anbaki, Mahmur'un yüzde 70'inin Peşmerge'nin kontrolüne geçtiğini bildirdi.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 20:48
  1. barzani
  2. ırak
  3. musul
  • DENİZ GEZMİŞDENİZ GEZMİŞ1 sa önce
    Umarım barzo da tıpkı saddam gibi yok olur.İbadi bu fırsatı tepmemeli barzani sözde referandumu iptal rtse de barzaniye tek ayak üstünde duracak 50 cm2 yer bırakmamalıdır.ki bu ibadiye ırak halkının gönlünde bir taht kuracaktır.kime niyet kime kısmet.hey gidi Barzo hey.aslan gibi kükrerken fare gibi sıkıştın.VİVİR CHI GUEVERA
  • ikraikra1 sa önce
    Sonuc:Turkiyesiz olmaz.
  • HikmetHikmet2 sa önce
    Niye hep bu kan ve gözyaşı müslümanlarda var çünkü haçlıları içimize koyduğu sen türksün sen kürtsün sen arpasın sen acemsin fitnesi Kudüs'ü fet eden komutan kürtü İstanbul feteden türktüEndülüs'ü feteden arptı peki Suriye'de Irak ta Afganistan'da Arakanda Bosna'da Çeçenistan da ölenler kimlerdir uyanın İslam âlemi türkü arabı kürdü çerkezi acemi yok bu işin ÜMET VAR
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