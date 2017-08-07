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Barzani'ye büyük şok! İbadi yönetimi askıya alındı

Irak merkezi hükümeti, Kerkük kuyularından çıkarılan ham petrolün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) sevkiyatını askıya aldı.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 10:30
Barzani'ye büyük şok! İbadi yönetimi askıya alındı

Irak merkezi hükümeti, kendi denetimindeki Kerkük kuyularından çıkarılan ham petrolün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) sevkiyatını askıya aldığını duyurdu.

Irak Petrol Bakan Yardımcısı Kerim Hattab Caferi yaptığı yazılı açıklamada, "Kuzey Petrol Şirketi'nden IKBY'ye giden ham petrol sevkiyatı hemen durdurulmalı ve ek üretime ise son verilmelidir" ifadelerini kullandı.

SEBEP AÇIKLANMADI

Caferi, kararın teknik bir arızadan mı yoksa başka bir sebepten dolayı mı alındığına dair herhangi bir açıklamada bulunmadı.

2016'DA SEVKİYAT DURDURULMUŞTU

Irak merkezi hükümeti, Mart 2016'da yine herhangi bir gerekçe göstermeden yaklaşık 5 ay boyunca Kerkük'teki petrol sevkiyatını durdurmuştu.

KENTTE 5 PETROL KUYUSU VAR

Petrol zengini Kerkük kentinde toplamda 5 kuyu var. Bu kuyulardan Baba Gurgur, Cambur ve Habbaza kuyuları merkezi hükümeti adına Kuzey Petrol Şirketi tarafından denetlenirken, diğer ikisi ise IKBY'nin kontrolünde bulunuyor.

TÜRKİYE ÜZERİNDEN SATILIYOR

Kentteki kuyulardan çıkarılan petrol, boru hatlarıyla Türkiye üzerinden Ceyhan Limanı'na sevk edilerek dünya pazarında satılıyor.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 10:30
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