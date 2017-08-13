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Barzani'ye büyük şok! El koydular

Kanada'nın, Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin silahlı gücü peşmergelere gönderdiği silahlara merkezi Bağdat yönetimi tarafından el konularak verilmediği belirtildi.

13 Ağustos 2017 Pazar 18:42
Barzani'ye büyük şok! El koydular

Peşmerge Bakanlığı Sözcüsü Helgurd Hikmet, Peşmerge güçlerine teslim edilmesi gereken silahlar konusunda sorumluluğun Bağdat yönetimi ve DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyonda olduğunu belirtti.

"SORUMLULUK BAĞDAT YÖNETİMİNDE VE KOALİSYONDA"

Erbil merkezli uydudan yayın yapan K24 TV'de yer alan habere göre, Irak Bölgesel Kürt yönetiminin Peşmerge Bakanlığı bir açıklama yaparak, Bağdat yönetiminin Kanada hükümeti tarafından peşmergeler için gönderilen silahları, teslim etmediği bildirdi. Peşmerge Bakanlığı Sözcüsü Helgurd Hikmet, bu silahlar konusundaki sorumluluğun Bağdat yönetimi ve DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyonda olduğunu beirtti. Bakanlık sözcüsü Hikmet, DEAŞ'a karşı kurulan uluslararası koalisyona bu konuda ciddi bir araştırma yapması çağrısında da bulundu.

MEDYADA ÇIKAN HABERLER ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Peşmerge Bakanlığı'nın açıklaması, Kanada medyasında çıkan, Kanada'nın Peşmerge güçlerine silah ve mühimmat gönderdiği ancak, merkezi Bağdat yönetiminin bu silah ve mühimmatı Irak ordusu ve hükümete bağlı diğer resmi kolluk kuvvetlerine dağıttığı şeklindeki haberlerinin ardından geldi. Kanada basını, Peşmergeye verilmek üzere Bağdat’a gönderilen silahların Haşdi Şabi milislerine dağıtıldığını yazmış ve durumdan Başbakan Justin Trudeau ve partisini sorumlu tutmuştu.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2017 Pazar 18:42
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  8. Ortadoğu Haberleri
  • AlexAlex54 dk önce
    ABD TÜRKİYENIN DÜŞMANI OLDUĞU İÇİN ILGİMİZİ ÇEKMIYOR HATDA DAHA BETER OLSUNLAR YERİNDİBINE FETÖYLE BERABE GİRSİNLER
  • Krall71Krall711 sa önce
    Yeniakit.com.tr. ABD yanıyor sizden bir tek kelime haber Yok bu konu hakkında, niye bu kadar sağır ve dilsizsiniz?
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