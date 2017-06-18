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Barzani'ye ''Bağımsız Kürdistan'' ile ilgili soğuk duş

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani'ye 25 Eylül'de yapmayı planladığı ''Bağımsız Kürdistan'' refrandumu öncesi şoke eden haber geldi.

18 Haziran 2017 Pazar 01:05
Barzani'ye ''Bağımsız Kürdistan'' ile ilgili soğuk duş

Irak Hükümet Sözcüsü Saad Hadisi , Irak, Kürdistan Bölgesi'nde yapılacak referandum için herhangi bir bütçe ayırmadıklarını açıkladı. 

Bu karar 25 Eylül'de planlanan ''Bağımsızlık Referandumu'' için Kürt bölgesinde şok etkisi oluşturdu. 

Barzani son olarak Foreign Policy'e röportaj vererek, Irak'tan 'dostça' bir ayrılışın, bölgesel istikrar için tek çözüm olduğunu belirtmişti 

Haber Tarihi: 18 Haziran 2017 Pazar 01:05
  1. BARZANİ
  2. KÜRDİSTAN
  3. KÜRDİSTAN REFERANDUM
  • ZenZen13 dk önce
    Antrenmandan sonra soğuk duş iyi oluyor.
  • ramazanramazan46 dk önce
    barzanin peşinde iran varzaten barzani mecbur bagimsiz olmasi gerekkürt halki zaten yilardir onun arkasinda da bugune kadar barzani kötü sey yapmamişhayırlı sa allah nasip etsin degilse hiç nasip etmesin hayırlı sı neyse ooolsun
  • Laz_ElaşinaLaz_Elaşina2 sa önce
    Ülkenin adı Barzanistan olsun! ayrılmak istiyen türkürt komünüstlerideoraya yolluyalım. İstanbulda ankarada batıdamagandalık yapan kürtleride oraya yolluyalım! Bizden uzak dursunlarda ne .... yerlerse yesinler
  • Baran Baran 3 sa önce
    Hani kardeşlik sahtekarlar sizin din Ancak ırkçılık içinn kullanılan bir malzeme
  • Söz sahibiSöz sahibi5 sa önce
    Türkiye hepimizin fakat sen Türkiye'ye ait değilsin ..
  • misafirmisafir7 sa önce
    Siz anca kudurun!!Hani kardeştinizz!!Kardeşinizin neden devleti olmasın ey Türkiyee!!
  • müslüman Anadolu insanımüslüman Anadolu insanı10 sa önce
    Bu barzani de kendini düşünüyor sadece.
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