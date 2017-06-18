Barzani'ye ''Bağımsız Kürdistan'' ile ilgili soğuk duş

Irak Hükümet Sözcüsü Saad Hadisi , Irak, Kürdistan Bölgesi'nde yapılacak referandum için herhangi bir bütçe ayırmadıklarını açıkladı.

Bu karar 25 Eylül'de planlanan ''Bağımsızlık Referandumu'' için Kürt bölgesinde şok etkisi oluşturdu.

Barzani son olarak Foreign Policy'e röportaj vererek, Irak'tan 'dostça' bir ayrılışın, bölgesel istikrar için tek çözüm olduğunu belirtmişti