Barzani'ye ''Bağımsız Kürdistan'' ile ilgili soğuk duş
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani'ye 25 Eylül'de yapmayı planladığı ''Bağımsız Kürdistan'' refrandumu öncesi şoke eden haber geldi.18 Haziran 2017 Pazar 01:05
Irak Hükümet Sözcüsü Saad Hadisi , Irak, Kürdistan Bölgesi'nde yapılacak referandum için herhangi bir bütçe ayırmadıklarını açıkladı.
Bu karar 25 Eylül'de planlanan ''Bağımsızlık Referandumu'' için Kürt bölgesinde şok etkisi oluşturdu.
Barzani son olarak Foreign Policy'e röportaj vererek, Irak'tan 'dostça' bir ayrılışın, bölgesel istikrar için tek çözüm olduğunu belirtmişti