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Barzani'ye ABD'den büyük şok!

ABD'nin eski Ankara ve Bağdat Büyükelçisi James Jeffrey, Kuzey Irak merkezli Rûdaw kanalına verdiği mülakatta, bütün Iraklılar için en iyi çözümün 'birleşik Irak' olduğunu söyledi. Jeffrey, ABD'nin Irak politikasının uzun bir zamandır demokratik, birleşik ve federal Irak olduğunu vurguladı.

13 Temmuz 2017 Perşembe 17:00
Barzani'ye ABD'den büyük şok!

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani’ye yakınlığıyla bilinen Rudaw İngilizce’ye konuşan James Jeffrey Irak Kürt Bölgesi’nde 25 Eylül’de yapılması planlanan bağımsızlık referandumu konusunu değerlendirdi.

Referandumun planlandığı gibi düzenlenmesi durumunda büyük çoğunluğun 'bağımsızlık' yönünde oy kullanacağını söyleyen Jeffrey, ABD'nin uzun süredir Irak politikasının şu anda bir değişikliğe uğramadığını aktardı. 

Geçmişte ABD'nin Ankara ve Bağdat Büyükelçiliği görevini yürüten Jeffrey, Iraklılar için en iyi çözümün birleşik Irak olduğunu söyledi. Jeffrey, Irak'ın uluslararası kamuoyuna entegre olmuş, bağımsız bir devlet olması gerektiğini söylerken, Kürt bölgesinin Irak'tan ayrılmasının merkezî hükümeti zayıflatarak güçsüz duruma düşeceğini ifade etti. 

ABD’nin müttefik ülkelerin bölünmesi ile ilgili politikasını değiştirmesinin zor olduğunu ifade eden Jeffrey, ancak “İran’ın, Irak’taki nüfuzunun artmaya devam etmesi ve bunun ülkede Suriye veya Lübnan’a benzer bir kaos ile sonuçlanması durumunda, ABD’nin bağımsız Kürdistan’a ilişkin politikasını gözden geçirmek zorunda kalabileceğini” belirtti.

Jeffrey, “Bağımsız bir Kürdistan, Saddam rejiminin düşürüldüğü 2003 yılından bu yana olduğundan daha güçlü veya daha güvenli bir yer olacak mı?” dedi.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 17:00
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