Barzani'nin son umudu! Çağrı yaptı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani dün akşam, İngiltere'nin Bağdat Büyükelçisi Frank Baker ve beraberindeki heyeti kabul etti. Başbakan Barzani, Kürdistan Bölgesi Hükümeti'nin başından beri sorunların diyalogla çözümünden yana olduğunu ve hiçbir zaman gerginlik ve askeri çatışmayı desteklemediğini belirtti.

İNGİLTERE ROLÜNÜ OYNAMALI

Barzani, Erbil ile Bağdat arasında uygun diyalog atmosferi ve zeminini oluşturma konusunda İngiltere hükümetinin rol oynaması gerektiğini ifade etti.

Neçirvan Barzani, şunları söyledi:

“Bağdat sabredip, sorunları diyalog ve anlayışla çözmeye çalışmalıydı. Ancak buna rağmen Kürdistan Bölgesi ciddi diyaloğa ve görüşmelere başlamaya hazır. Diyalog atmosferini oluşturma konusunda uluslararası toplumun rolü önemli.”