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Barzani'nin son imzası pahalıya patladı

Gayrimeşru referandumla bağımsızlık ilan etmek isteyen Barzani, görevi bırakmadan önce attığı son imza ile 2003 sınırlarına çekilmeyi kabul etti.

03 Kasım 2017 Cuma 15:14
Barzani'nin son imzası pahalıya patladı

Anlaşmaya göre Kuzey Irak tartışmalı bölgeleri Bağdat yönetimine devretmeyi ve 2003 sınırlarına dönmeyi kabul ediyor. Ayrıca sınır ve idari alanların dışındaki bölgelerin güvenliği Irak güçlerine bırakılıyor. Anlaşmada; “19 Mart 2003'te belirlenen sınırların esasına göre, Irak Anayasası'nın 143. maddesi çerçevesinde, 53 sayılı devleti yönetme yasasına göre, Kuzey Irak Hükümeti'nin idaresinde olan iller, idari sınırlarına bağlı olmalı. Federal yasalar ve anayasaya aykırı olmaması şartıyla bu bölgelerde yerel yönetim ve yerel polis kalacaktır” deniliyor.

Peşmerge’yi ziyaret etti

Irak merkezi hükümetiyle istifası öncesinde anlaşma sağlayan Barzani yönetimi, istifası sonrasında Irak güçlerini kışkırtmayı sürdürdü. Barzani, Fişhabur Sınır Kapısı'na yakın Suhela'daki Peşmerge mevzilerini ziyaret etti. Öte yandan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Türkiye sınırında ABD liderliğindeki uluslararası koalisyondan gözlemcilerin bulunmasını talep etti. Ayrıca Kürt tarafının sınırda Iraklı ve Kürt birliklerin ortak bir şekilde yer alması istendi.

Bağdat tepki gösterdi

Irak hükümeti ise sınır kapılarını birlikte yönetme teklifini yapan IKBY'yi askeri operasyonla tehdit etti. Irak hükümeti, ayrıca Peşmerge’nin Türkiye, İran ve Suriye ile sınır kapılarının merkezi hükümete devrini geciktirmekle suçladı ve Kürt bölgesine karşı yeniden askeri harekata geçebileceğini söyledi. Başbakan Haydar İbadi, 16 Ekim'de Peşmerge güçlerine karşı başlattığı askeri operasyona cuma günü ara vermişti. İbadi ateşkesin amacının, Irak askerlerinin tartışmalı bölgelerde ve sınır kapılarında hiçbir engelle karşılaşmadan denetimi alabilmeleri için yapıldığını söyledi.

Habur'a alternatif sınır kapısı

Türkiye ve IKBY arasındaki Habur Sınır Kapısı'na alternatif olarak inşa edilmesi planlanan Ovaköy'ün Irak tarafı görüntülendi. Şırnak'ın Silopi ilçesinin karşısındaki, Irak'ın Duhok kentinin Zaho ilçesi sınırlarında bulunan sınır kapısında inşa edilecek alan şu anda Peşmerge güçlerinin denetiminde. Peşmerge güçleri söz konusu bölgeyi 1991 yılından bu yana elinde bulunuyor ve burası tartışmalı bölgeler arasında da yer almıyor. Ovaköy, Irak-Suriye sınırındaki Fişhabur'dan ise yaklaşık 10 kilometre mesafede yer alıyor.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 15:14
  1. IKBY
  2. IKBY Başkanı Mesut Barzani
  3. barzani
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