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Barzani'nin sesi FETÖ kanalından Türkiye'ye tehditler savurdu

Barzani’nin sesi Rudaw TV kanalı yöneticisi Rebwar Kerim, FETÖ'cünün Youtube kanalında Türkiye’ye tehditler savurdu.

28 Ekim 2017 Cumartesi 21:34
Barzani'nin sesi FETÖ kanalından Türkiye'ye tehditler savurdu

FETÖ'nün Kuzey Irak imamı Talip Büyük ile birlikte hareket eden Rebwar Kerim'in defalarca Pensilvanya'ya gittiği ve birçok Abant toplantısına katıldığı öğrenildi. FETÖ'nün Kuzey Irak'taki okullarından mezun birçok ismin Rudaw TV'de çalıştığı öğrenildi. Rudaw Tv'nin Türkiye Masası yöneticisi Osman Nuri'nin de FETÖ okullarından mezun olduğu belirtiliyor.

Erbil'de Sahte şirketler kurarak okulları paravan isimlere devreden Fetullahçı Terör Örgütü, ihanet faaliyetlerini Kuzey Irak'ta da sürdürüyor.

RUDAW TV'NIN YÖNETİCİSİ FETÖ'CÜ HAİNLERLE KOLKOLA

FETÖ tarafından kurulan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı eski başkanı ve FETÖ firarisi Erkam Tufan Aytav'ın Youtube kanalında yaptığı "30 Dakika" programına katılan Barzani'nin sesi Rudaw TV kanalı yöneticisi Rebwar Kerim Türkiye'ye tehditler savurdu. Sadece FETÖ'cü hainlerin konuk olarak davet edildiği programda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet büyüklerine tehdit ve hakaretler savuran Rebwar Kerim'in FETÖ'nün bölgedeki etkili isimlerinden biri olarak biliniyor.

ABANT PLATFORMU'NA KATILDI PENSİLVANYA'YA GİTTİ

FETÖ'nün Kuzey Irak imamı Talip Büyük ile birlikte hareket eden Rebwar Kerim'in defalarca Pensilvanya'ya gittiği ve birçok Abant toplantısına katıldığı belgelendi. FETÖ'nün Kuzey Irak'taki okullarından mezun birçok ismin Rudaw TV'de çalıştığı öğrenildi. Bir dönem yolsuzluk dosyalarına adı karıştığı için Neçirvan Barzani tarafından Rudaw TV'den kovulan Rebwar Kerim, FETÖ'cü imam Talip Büyük'ün araya girmesiyle yeniden Rudaw TV'deki görevine iade edilmişti.

FETÖ'NÜN GAZETESİNİ YÖNETTİ

FETÖ'nün Kuzey Irak'ta çıkardığı gazetenin Genel Yayın Yönetmenliği'ni ve Başyazarlığını yapan Rebwar Kerim, Erbil'de gerçekleştirilen Abant Platformu'nda oldukça etkili olduğu ve konuşmalar yaptığı biliniyor.

TÜRKİYE MASASI DA FETÖ'NÜN KONTROLÜNDE

Rudaw Tv'nin Türkiye Masası yöneticisi Osman Nuri'nin de FETÖ okullarından mezun olduğu ve birçok Kürt işadamını Pensilvanya'ya götürdüğü belirtiliyor. PKK ve FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanında olduğunu iddia eden Neçirvan Barzani'nin Rudaw TV'yi neden PKK ve FETÖ'cü hainlere teslim ettiğini ve Türkiye'yi açık açık tehdit eden Rebwar Kerim hakkında neler yapacağı merak ediliyor.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2017 Cumartesi 21:34
  1. FETÖ
  2. Talip Büyük
  3. Rebwar Kerim
  4. Rudaw TV
  • ikraikra38 dk önce
    Oyunlar ortaya cikmaya basladi.takke dustu..hainler gorundu...
  • TolgaTolga49 dk önce
    Ne demis?? Yazida yok ne dedigi, videoda yok
  • SerdarSerdar1 sa önce
    Soysuz köpekler.Namussuzlar bu ne hainlik.
  • Bitlis Bitlis 1 sa önce
    Lanetullahi alaa feto/pkk
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