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Barzani'nin kanalından Türkiye'yi içine alan harita alçaklığı!

Peşmergebaşı Barzani’nin tv kanalı Rudaw sözde bağımsızlık referandumu kampanyasında daha önce yaptığı harita küstahlığına bir yenisini daha ekledi.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 09:24
Barzani'nin kanalından Türkiye'yi içine alan harita alçaklığı!

Peşmergebaşı Barzani  “14 yıldır bekliyoruz, daha fazla bekleyemeyiz” diyerek 25 Eylül’de sözde bağımsızlık referandumu yapmakta ısrarını sürdürüyor. O referandum için hazırlıklar da devam ediyor.

Referandum reklamları da yayınlanıyor. Peşmergebaşının televizyonu Rudaw da sosyal medyadan referandum kampanyası yapıyor.

O kampanya kapsamında paylaşılan görsel ise aslında her şeyi anlatıyor. Peşmergebaşının Kürdistan dediği yerin içinde Türkiye’nin güneydoğusu da var.

 

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 09:24
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