Barzani'nin kanalından Türkiye'yi içine alan harita alçaklığı!
Peşmergebaşı Barzani’nin tv kanalı Rudaw sözde bağımsızlık referandumu kampanyasında daha önce yaptığı harita küstahlığına bir yenisini daha ekledi.05 Temmuz 2017 Çarşamba 09:24
Peşmergebaşı Barzani “14 yıldır bekliyoruz, daha fazla bekleyemeyiz” diyerek 25 Eylül’de sözde bağımsızlık referandumu yapmakta ısrarını sürdürüyor. O referandum için hazırlıklar da devam ediyor.
Referandum reklamları da yayınlanıyor. Peşmergebaşının televizyonu Rudaw da sosyal medyadan referandum kampanyası yapıyor.
O kampanya kapsamında paylaşılan görsel ise aslında her şeyi anlatıyor. Peşmergebaşının Kürdistan dediği yerin içinde Türkiye’nin güneydoğusu da var.