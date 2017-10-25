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Irak'tan Barzani'nin kararı sonrası flaş açıklama

Referandum sonuçlarının askıya alınma kararının ardından Irak'tan Barzani Yönetimi ile diyalog kapısını kapatmadıkları yönünde açıklama geldi.

25 Ekim 2017 Çarşamba 13:24
Irak'tan Barzani'nin kararı sonrası flaş açıklama

Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi, IKYB ile diyalog kapısını kapatmadıklarını söyledi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'nin 'gayrimeşru referandum’un sonuçlarını askıya alma kararının ardından, Dışişleri Bakanı Caferi ''Anayasaya göre referandumu ele alacağız'' dedi.

''KERKÜK’E GİRMEK ZORUNDAYDIK''

Erbil merkezli Rudaw’ın haberine göre Caferi, Kerkük ile ilgili olarak ise, ''Kerkük’e girmek zorundaydık. Bütün oluşumlar ve azınlıkların yaşadığı Kerkük, Irak’ın haritasını küçültüyor'' ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 13:24
  1. Barzani
  2. Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi
  3. IKYB
  4. Kuzey ırak
  5. Referandum
  6. Irak
  7. kerkük
  • hasan hasan 9 sa önce
    Bir zaman irak Başbakanı seviyesi düşüktü türk yöneticilerin muhatabı feğildi Türk yöneticilerin seviyesi yüksekti acaba şimdi ne oldu bu iki kutup bir oldular? Allah herkesın kalbının çok iyi bilir allah herkesin kalbini göre ceza verecek.
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