Irak'tan Barzani'nin kararı sonrası flaş açıklama

Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi, IKYB ile diyalog kapısını kapatmadıklarını söyledi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'nin 'gayrimeşru referandum’un sonuçlarını askıya alma kararının ardından, Dışişleri Bakanı Caferi ''Anayasaya göre referandumu ele alacağız'' dedi.

''KERKÜK’E GİRMEK ZORUNDAYDIK''

Erbil merkezli Rudaw’ın haberine göre Caferi, Kerkük ile ilgili olarak ise, ''Kerkük’e girmek zorundaydık. Bütün oluşumlar ve azınlıkların yaşadığı Kerkük, Irak’ın haritasını küçültüyor'' ifadesini kullandı.