Irak'tan Barzani'nin kararı sonrası flaş açıklama
Referandum sonuçlarının askıya alınma kararının ardından Irak'tan Barzani Yönetimi ile diyalog kapısını kapatmadıkları yönünde açıklama geldi.25 Ekim 2017 Çarşamba 13:24
Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi, IKYB ile diyalog kapısını kapatmadıklarını söyledi.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'nin 'gayrimeşru referandum’un sonuçlarını askıya alma kararının ardından, Dışişleri Bakanı Caferi ''Anayasaya göre referandumu ele alacağız'' dedi.
''KERKÜK’E GİRMEK ZORUNDAYDIK''
Erbil merkezli Rudaw’ın haberine göre Caferi, Kerkük ile ilgili olarak ise, ''Kerkük’e girmek zorundaydık. Bütün oluşumlar ve azınlıkların yaşadığı Kerkük, Irak’ın haritasını küçültüyor'' ifadesini kullandı.