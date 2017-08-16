Barzani’nin destekçisi Netanyahu çıktı

ÖMER FARUK ŞAHİN / ANKARA - Bölgedeki her ülke ve etnik gruptan gelen tepkilere rağmen 25 Eylül’de sözde bağımsızlık adı altında fitne referandumunu yapacağını açıklayan ve geçtiğimiz gün bu kararı IKBY Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu aracılığıyla onaylayan Barzani’nin onca tepkiye rağmen neden böyle bir karar aldığı anlaşıldı. İsrail’de yayınlanan Jerusalem Post gazetesinde yer alan bir habere göre eli kanlı İsrail’in Başbakanı Netanyahu, ABD Kongresi’nin 33 Cumhuriyetçi üyesiyle bir görüşme gerçekleşti. Görüşmenin içeriğinin de verildiği habere göre, kongre üyelerine hitap Netanyahu, “Irak’taki Kürtler bağımsız devlete sahip olmalı. Kürtler cesur, Batı’nın dostu ve bizimle aynı değerleri paylaşan bir halk” diyerek Irak’ın kuzeyinde Kürt devleti kurulması planının arkasında İsrail’in olduğunu ortaya koydu.

ARKASINDAKİ GÜÇ ORTAYA ÇIKTI

Bölgedeki her etnik unsurdan bir devlet kurmak isteyen ABD’nin bile karşı çıktığı referanduma destek veren eli kanlı İsrail’in Başbakanı Binyamin Netanyahu 2014 yılında Tel Aviv’de gazetecilere yaptığı açıklamada, “İsrail, Kürtlerin bağımsızlık umutlarını desteklemeli” şeklinde konuşmuştu. Bu açıklamanın ardından 2015’den beri 25 Eylül’deki sözde bağımsızlık referandumunun hazırlıklarını yapan Barzani’nin arkasındaki güç ise ortaya çıktı.

SİVİL DİRENİŞ EN DOĞAL HAKKIMIZ

Öte yandan; 25 Eylül’de yapılması planlanan fitne referandumu ile ilgili açıklama yapan Irak Türkmen Cephesi Başkanı Salihi ise, “Bağdat ile IKBY Türkmenleri devre dışı bırakırlarsa sivil direnişe geçmek en doğal hakkımız” ifadelerini kullandı.