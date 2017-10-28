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Barzani'nin büyük soygunu ortaya çıktı

IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin hükümetten aldığı payları şahsi hale dönüştürerek 55 milyar dolar servete sahip olduğu iddia edildi.

28 Ekim 2017 Cumartesi 08:21
Barzani'nin büyük soygunu ortaya çıktı

Mesud Barzani, İsrail ve ABD desteğiyle giriştiği 25 Eylül korsan referandumu sonrası Ortadoğu’nun en çok konuşulan figürü haline geldi. Yeni Şafak’a konuşan Kürt asıllı Iraklı eski bürokrat, Barzani’nin kendisi, oğlu, kardeşleri ve yeğenlerinden ibaret bir derebeylik düzeni kurduğunu ve göstermelik ihdas edilen Maliye Bakanlığı kurumuna rağmen tüm gelirlerin Barzani’ye ait şahsi hesapta tutulduğunu belirtti. Hiçbir denetime tabi olmaksızın 1992 yılından buyana aşiretin olağünüstü zenginliğe sahip olduğuna dikkat çeken Iraklı eski bürokrat, Erbil’de insanların hayat standartı yıllar boyu sabit kalırken aşiretin gelirlerinin ise ters yönde büyüdüğüne dikkat çekti.

PARA HORTUMUNA İSYAN ETMİŞTİ

Erbil’de 2009-2014 yılları arasında kritik görevlerde bulunan eski bürokrat, ABD-İsrail kuklası Barzani’nin 55 milyar dolarlık kişisel serveti olduğunu söyledi. Irak’ın kuzeyinde 2012-2017 döneminde 45’ten fazla petrol kuyusunu işgal eden Barzani’nin Habur Sınır Kapısı, Korek Telekom, doğalgaz-petrol gelirleri ve merkezi hükümetten aldığı payları şahsi servete dönüştürdüğüne işaret eden kaynak, bir dönem Maliye Bakanlığı yapan Rebaz Hamlan’ın bile sözkonusu yasadışı faaliyetlerden rahatsız olup isyan ettiğini hatırlattı. Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’nde Maliye Bakanlığı görevinde bulunan Hamlan’ın, ‘hükümete gelmesi gereken tüm paraların Barzani hesabına yatmasından’ dolayı ve kazanılan paranın altyapı yatırımlarına harcanmaması nedeniyle Barzani’ye karşı bayrak açtığını kaydeden bürokrat, “Barzani, kendi aşiretini zenginleştirirken bölge halkını 1991 öncesinden daha fazla fakirleştirdi” ifadelerini kullandı.

BİRÇOK ÜLKEDE YATIRIMLARI VAR

Barzani’nin Türkiye, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Kıbrıs ve İngiltere gibi ülkelerde ciddi yatırımları bulunduğunu dile getiren Kuzey Iraklı kaynak, aşirete direkt veya dolaylı bağlı şirketlerin denizcilik, lojistik/taşıma, gıda, madencilik, inşaat ve petrol ticareti başta olmak üzere birçok sektörde faaliyet yürüttüğü bilgisini verdi. Eski bürokrat, Türkiye sınırındaki Habur ve İran’a açılan Başmak kapılarının aşiret için petrol kadar önemli gelir kaynağı olduğuna da işaret ederek “Erbil, bir mafya düzeni kurarak tüm kazanımları bir tek kişide topladı” diye konuştu.

AŞİRET DEĞİL BÖLGE HALKI KUCAKLANMALI

Erbil merkezli IKBY yönetiminde üst düzey bürokrat olarak 5 yıl görev alan kaynak, Barzani’nin 25 Eylül sonrası yaşadıklarını ‘büyük hasar bırakan deprem’e benzetti ve bundan sonra artçı sarsıntıların yaşanmaya devam edeceğini bildirdi. Barzani’in alternatifi olarak büyütülen Lahor Talabani ile ilgili de konuşan eski bürokrat, “Irak kuzeyinde sistem ve mantık değişmeli; feodal bakış açısı yerine daha geniş tabanlı paylaşımı esas alan yöntem hakim olmalı. Çünkü bu model devam ettiği sürece Lahor Talabani de bir Öcalan ya da bir Barzani olacaktır. Bunun yerine vizyonu olan, aşiretini değil tüm bölge halkını kucaklayan kadrolar yönetime gelmeli” yorumunda bulundu.,

Kaynak: Yeni Şafak

Haber Tarihi: 28 Ekim 2017 Cumartesi 08:21
  1. Barzani
  2. barzani'nin seveti
  3. IKBY
  4. IKBY Başkanı Mesut Barzani
  • ihsanihsan1 sa önce
    devlet malı deniz yemeyen domuz
  • SerdarSerdar2 sa önce
    Namussuz,hırsızlık,adaletsizlik kürt Türk arab'ına bakmıyor.Hangi ırkın kurduğu bir devlet olursa olsun fark etmiyor zulümdür.Bizlerin mutluluğumuz ve huzurumuz iki dünya saadetimiz ırk endeksli değil adaletin,merhametin,meşveretin uygulandığı insanın emeğini istismar etmeyen ilahi yasalara uygun bir sistem inşa etmek. Başka kurtuluşumuz yok.pkk barzani ve diğerleri zulümden gözyaşından başka birşey getirmezler.
  • MM2 sa önce
    50 miljar dolar halen doymuyor bir gun kara topraga girecek ve doyacak.
  • Plan basit... Plan basit... 2 sa önce
    Plan basit, Barzani masaya güçlü oturmak için önüne gelen yeri işgal etti maymun iştahıyla,sonra ibadi de SADECE tartışmalı yerleri geri alıp Irak halkı nezdinde tepkileri önleyip,bak birçok yeri kurtardık...diye yoluna hizmet ettiklerine (abd ve iran) vefasını ve planlarına bağlılığını gösterdi,
  • hamidohamido2 sa önce
    Bu kukla yı petrol parası nin şımarttığı ,azdırdığıbesbelli idi. Şımaranazan ,guduran ,dinden çıkan guruh da gider syon haçlı birlinin kucağına oturur. FETÖ denen hain gibi.
  • Abdullah Abdullah 2 sa önce
    Yemeyen, nefsine ve hırslarına hâkim olanlar başkalarının tuzaklarına alet olmazlar, Bu adam israil ve Batının ortadoğudaki truva atı... gerisi ne olabilir
  • Alparslan1071Alparslan10712 sa önce
    Kaddafi,Saddam nasıl hal edildiyse Barzani de aynı şekilde hal edilir,Kızları sağ bırakılıp korunur ki servetine çökebilsinler...Aynen Saddam ve Kaddafi gibi.....Haçlı siyon vahşileri sana yedirir mi o serveti zırtaboz.....Mümin Kürtlere de ders olsun.Her kürt kürt değildir....Müslüman olmayan kürt de Türk te bizden değildir....
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