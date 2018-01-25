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Mesut Barzani'nden tepki toplayan Afrin açıklaması

Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği operasyondan rahatsız olan IKBY Başkanı Mesud Barzani,"Afrin'deki sivil can kayıplarından dolayı endişeliyiz" dedi.

25 Ocak 2018 Perşembe 16:54
Mesut Barzani'nden tepki toplayan Afrin açıklaması

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani, Afrin'e yönelik operasyona ilişkin sosyal medyada bir mesaj yayınladı.

Mesajında savaş ve şiddetin sorunları çözmeyeceğini belirten Barzani, "Savaş ve şiddet sorunları daha da büyütür" dedi.

​Barzani paylaşımında, "Afrin'deki sivil can kayıplarından dolayı endişeliyiz. Savaş ve şiddetle sorunlar daha da derinleşip büyüyecektir. Afrin'e yönelik saldırıların en kısa sürede bitmesini ümit ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

​Sorunların çözümü için en iyi yolun barışçıl yöntemlere başvurmak olduğu ifade eden Barzani, savaşın devam etmesinin beraberinde olumsuzlukları getireceğini söyledi.

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 16:54
  1. Mesut Barzani
  2. Afrin
  • kemalkemal1 sa önce
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