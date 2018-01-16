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Barzani'den yeni karar... Seçimleri boykot edecek...

IKBY Başkanı Mesut Barzani liderliğindeki KDP, Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerde seçimleri boykot edecek.

16 Ocak 2018 Salı 17:26
Barzani'den yeni karar... Seçimleri boykot edecek...

Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP), Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerde genel seçimlere katılmayacağı bildirildi.

KDP Kerkük İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Halkın kendi temsilcisini seçebilmesi için oylamanın barış ve özgürlüğün olduğu bir atmosferde gerçekleşmesi lazım. Ancak şu anda Kerkük ve diğer tartışmalı bölgeler işgal altındadır. İstikrarsızlık söz konusu olduğu için bu bölgelerde seçimler yapılamaz. KDP olarak buradaki seçimleri boykot etme kararı aldık."

Açıklamada, Kerkük ve tartışmalı bölgelerde yaşayanlara da sandığa gitmeyip, seçimleri boykot etmeleri çağrısında bulunuldu.

Irak merkezi hükümetine bağlı ortak güçler, 16 Ekim 2017'de Peşmerge'nin 3 yıldan uzun süredir elinde tuttuğu Kerkük ve tartışmalı bölgelerin kontrolünü ele geçirmek için operasyon düzenlemiş, kısa süre içinde bu bölgelerde tam hakimiyeti sağlamıştı.

Irak'ta genel seçimlerin, 12 Mayıs 2018'de yapılması kararlaştırılmıştı.

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 17:26
  1. Kürdistan Demokrat Partisi
  2. Irak
  3. KDP
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