Barzani'den sürpriz mektup! İstifa sinyali...

Barzani'ye yakınlığı ile bilinen Rûdaw’ın haberine göre Cafer İbrahim Eminki, “Bugün Barzani, yarın ki parlamento oturumunda okunması için bir mektup gönderdi” dedi.

Cafer İbrahim Eminki, mektubun parlamento oturumunda okunduktan sonra, üyeler tarafında görüşüleceğini söyledi.

Rûdaw muhabiri, “Mektubunda Başkan Barzani’nin, Başkanlık yetkilerinin IKBY Parlamentosu ve IKBY Hükümeti’ne bölüştürülmesine” yer verdiğini belirtti.