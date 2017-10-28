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Barzani'den sürpriz mektup! İstifa sinyali...

IKBY Parlamentosu Başkan Yardımcısı Cafer İbrahim Eminki, Mesud Barzani’nin bugün parlamentoya bir mektup gönderdiğini söyledi.

28 Ekim 2017 Cumartesi 19:43
Barzani'den sürpriz mektup! İstifa sinyali...

Barzani'ye yakınlığı ile bilinen Rûdaw’ın haberine göre Cafer İbrahim Eminki, “Bugün Barzani, yarın ki parlamento oturumunda okunması için bir mektup gönderdi” dedi.

Cafer İbrahim Eminki, mektubun parlamento oturumunda okunduktan sonra, üyeler tarafında görüşüleceğini söyledi.

Rûdaw muhabiri, “Mektubunda Başkan Barzani’nin, Başkanlık yetkilerinin IKBY Parlamentosu ve IKBY Hükümeti’ne bölüştürülmesine” yer verdiğini belirtti.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2017 Cumartesi 19:43
  1. Cafer İbrahim Eminki
  2. IKBY Parlamentosu Başkan Yardımcısı Cafer İbrahim Eminki
  3. Mesud Barzani
  • Küpünü doldurdu ...Küpünü doldurdu ...20 dk önce
    Gidiyor ...
  • Counter terroristCounter terrorist29 dk önce
    Barzooo, aq barzosuuu. Elindekinden de olacak demedi mi sana REİS yarim aklını . ...in hanzosu. Yahudinin ipiyle kuyuya inersen o kuyuda anani duduklerler iste boyle ezik yavsak...
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