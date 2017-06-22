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Barzani’den şok sözler… ‘Kanlı bir savaş çıkar!’

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani, Kürdistan’ın bağımsızlık referandumunun ertelenmeyeceğini, karşı çıkılması halinde kanlı bir savaşın yaşanacağını söyledi.

22 Haziran 2017 Perşembe 07:57
Barzani’den şok sözler… ‘Kanlı bir savaş çıkar!’

Rûdaw'ın aktardığına göre Mesud Barzani, France24’e verdiği röportajında, bağımsızlık referandumunun 25 Eylül’de yapılacağını ve hiçbir şekilde karardan geri adım atmayacaklarını söyledi.

Referandumun geciktirilmesi ya da engellenmesine yönelik her türlü girişimin kaos ve kanlı bir savaşı getireceğini vurgulayan Başkan Barzani, “Kürdistan yönetimi olarak bütün meselelerin diyalog ve karşılıklı anlayışla çözüme kavuşması için çok çaba sarfettik. Çünkü Erbil-Bağdat arasında iyi bir komşuluk ilişkisinin olmasını istedik” dedi.

Barzani, Irak Başbakanı Haydar Abadi'nin anlaşmaya çalıştığını ancak gelinen aşamada görüşmelerin açık olmadığını söyledi. "ABD Başkanı Donald Trump referandumu Irak’ın Mart 2018 tarihine bırakılmasına dair talepte bulundu mu?" sorusuna Barzani, ABD’nin böyle bir düşüncesinin olabileceğini, konuyla ilgili kendi düşüncelerinin ise belirlenen zamanda gerçekleştirilmesi yönünde olduğunu belirterek, “Referandumdan hiçbir şekilde geri adım atılmayacak” yanıtını verdi. 

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 07:57
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