Barzani'den sınır kapıları için Bağdat'a yeni öneri

Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ortak güç konuşlandırılmasının anlaşmaya varılıncaya kadar geçici bir düzenleme olacağı ifade edildi.



Öneri, "İyi niyet adımı ve güven artırıcı önlem" olarak nitelendi.



Irak Başbakanı Haydar İbadi sınır kapılarının devrinin anlaşmayla çözülmesi için cuma günü Kuzey Irak'a yönelik askeri operasyonu askıya almıştı.



Bağdat'ın Kuzey Irak'a yönelik operasyonu 16 Ekim'de başlamıştı.