Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Barzani'den şaşırtan hamle! Engelledi

Barzani yönetimi, Kuzey Irak'ta PKK tarafından organize edilen Zeytin Dalı Harekatı'na karşı düzenlenmek istenen eylemlere izin vermedi.

15 Şubat 2018 Perşembe 08:32
Barzani'den şaşırtan hamle! Engelledi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütlerine üst üste darbeler vuruldu.

Karadan ve havadan operasyonlar devam ederken, bölgeye destek ekipleri de gidiyor.

2 EYLEME DE İZİN ÇIKMADI

Mehmetçik'in başarılı operasyonları sonucu köşeye sıkışan teröristler, farklı bölgelerde eylemler düzenliyor. Bu adreslerden biri de Barzani yönetimine bağlı Duhok oldu. Kentte Afrin için düzenlenmek istenen 2 farklı eylem, asayiş ekipleri tarafından engellendi.

TERÖR PROPAGANDASINA İZİN YOK

Yasaklamanın ardından Duhok Karakolu'nun önüne yığılan terör yandaşları, kararı protesto etmek istedi. Görevli polisler, Afrin konusunda bir eyleme kesinlikle izin verilmeyeceğini ifade ederek kalabalığı dağıttı.

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 08:32
  1. Türk Silahlı Kuvvetleri
  2. TSK
  3. Zeytin Dalı Harekatı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Öğrenci şiddeti tırmanıyor
    1. Öğrenci şiddeti tırmanıyor
    2. Bakan açıkladı! Motorlu Taşıtlar..
    3. Gazzeli tüccar İsrail'in ablukasına..
    4. CHP yine "Afrin'e girmeyelim" dedi,..
    5. Meteoroloji'den sağanak uyarısı!
    6. Ve o kahramanlar da Afrin'e sevk edildi!
    7. ABD'de liseye silahlı saldırı: 17 ölü
    8. 'Başbuğ CHP'nin adayı olabilir'
    9. Amerika'yı sarsan katliam! Lisede 17..
    10. Diyarbakır Valiliği: Yasak kalktı
    11. O ülkeden Türkiye açıklaması: Sizi..
    12. Barzani'den şaşırtan hamle! Engelledi
    13. Tunus Merkez Bankası Başkanı Eş-Şazeli..
    14. Adana'da sosyal medya operasyonu!
    15. Eskişehir’de kaza yapan alkollü şahıs..
    16. Hollanda'da vergi dairesine saldıran..
    17. Aydın'da otomobil polis aracına..
    18. Amerika'da okula silahlı saldırı: Çok..
    19. Rogers`dan ekonomik felaket uyarısı
    20. Amerika'ya 76 sayfalık ‘Afrin’de geri..
    ABD'den haber geldi! Dolar dakikalar içinde...
    ABD'den haber geldi! Dolar dakikalar içinde...
    'Haydar Baş'ı dinlemediğimiz için kaybediyoruz'
    'Haydar Baş'ı dinlemediğimiz için kaybediyoruz'
    Hükümetten flaş 'Kandil Operasyonu' açıklaması
    Hükümetten flaş 'Kandil Operasyonu' açıklaması
    Başkan adayı: Suriye'de ne işimiz var?
    Başkan adayı: Suriye'de ne işimiz var?
    Tank, TIR ve helikopter taşıyabiliyor! TSK'ya uçan kale
    Tank, TIR ve helikopter taşıyabiliyor! TSK'ya uçan kale

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 15.02.2018
    Ünlü sanatçı hayatını kaybetti
    Ünlü sanatçı hayatını kaybetti
    AK Parti'den flaş 'seçim' açıklaması!
    AK Parti'den flaş 'seçim' açıklaması!