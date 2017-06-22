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Barzani'den referandum tehdidi: Kanlı bir savaş çıkar

IKBY Başkanı Barzani, IKBY'nin bağımsızlık referandumunun ertelenmeyeceğini, karşı çıkılması halinde kanlı bir savaşın yaşanacağını söyledi.

22 Haziran 2017 Perşembe 22:13
Barzani'den referandum tehdidi: Kanlı bir savaş çıkar

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, "bağımsızlık referandumu" yapma kararlarından vazgeçmeyeceklerini söyledi. France 24 televizyon kanalına mülakat veren Barzani, referandumunun ertelenmeyeceğini, karşı çıkılması halinde kanlı bir savaşın yaşanacağını söyledi. Fakat haber farklı yayın organları tarafından farklı ifadelerle aktarıldı. Yabancı basın ve IKBY'nin yayın organı Rudaw Barzani'nin "kanlı bir savaş" ifadesini kullandığını aktarırken Anadolu ajansı "ölümcül bir savaş" dediğini belirtti.

"NEDEN ŞİMDİ OLMASIN?"

Barzani, bu oylamayı neden şimdi yapmaya karar verdiklerinin sorulması üzerine, "Neden şimdi olmasın?" dedi.

"Bağımsızlık referandumu"nun defalarca ertelendiğini belirten Barzani, "Eğer, 'Öncesinde bütün sorunları çözelim' diye sürekli beklersek ve eğer 'Bölge istikrara kavuşacak' diye beklersek, muhtemelen çok uzun süre bekleyeceğiz. Büyük ihtimalle referandum için hiçbir zaman bir tarih belirleme konusunda başarılı olamayacağız" diye konuştu.

Barzani, "bağımsızlık referandumu"nun iptal edilmesi veya ertelenmesinin mümkün olup olmadığının sorulması üzerine, "Bu geri çevrilemez bir karardır. Bu karar alınmıştır. 25 Eylül referandum günü olacaktır" ifadelerini kullandı.

Türkiye ve İran gibi komşu ülkelerden, ABD ve Avrupa Birliği (AB) gibi müttefiklerden negatif tepkiler geldiğinin anımsatılması ve bu konuda ne düşündüğünün sorulmasının ardından Mesut Barzani, hiç kimsenin referandumun yapılmasına karşı açıklama yapmadığını, 25 Eylül sonrası olabileceklere ilişkin endişelerin dile getirildiğini belirtti.

"REFERANDUMUN ENGELLENMESİ KANLI SAVAŞ GETİRİR"

Bölgede bir felaket olabileceğine ilişkin sözlerini daha net bir şekilde anlatması istenen Barzani, "Bölgesel hükümet ile merkezi hükümet arasında var olan durum sürdürülebilir değil. Kan gölünden kaçınmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Eğer bir yerde savaş olacaksa, çok ölümcül bir savaş olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Referandumun geciktirilmesi ya da engellenmesine yönelik her türlü girişimin kaos ve kanlı bir savaşı getireceğini vurgulayan Başkan Barzani, "Kürdistan yönetimi olarak bütün meselelerin diyalog ve karşılıklı anlayışla çözüme kavuşması için çok çaba sarfettik. Çünkü Erbil-Bağdat arasında iyi bir komşuluk ilişkisinin olmasını istedik" dedi.

ANADOLU AJANSI FARKLI GEÇTİ

Olayı yabancı ajanslardan çeviren haber siteleri "kanlı bir savaş" ifadesi kullanırken Anadolu Ajansı geçtiği haberde Barzani'nin "ölümcül bir savaş" ifadesi kullandığını belirtildi.

RUDAW DA "KANLI" DEDİ

Barzani yönetiminin yayın organı olarak bilinen Rudaw da söz konusu ifadeleri  "kanlı bir savaş" şeklinde verdi.

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 22:13
  1. barzani
  2. referandum
  3. bağımsızlık referandumu
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