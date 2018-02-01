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Barzani'den PKK'ya skandal destek!

Barzani yönetiminden PYD/PKK'ya yardım eli. Afrin gündemiyle toplanan Irak Bölgesel Kürt Parlamentosu, Kuzey Irak ile PKK’nın Suriye’de işgal ettiği bölgeler arasında bulunan sınır kapılarının açık tutulmasını kararlaştırdı.

01 Şubat 2018 Perşembe 09:38
Barzani'den PKK'ya skandal destek!

Irak’ın kuzeyinde yasa dışı referandum kararı alarak tüm uyarılara rağmen halkı sandık başına götüren Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), tutumunu Türkiye’nin Zeytin Dalı Harekatı karşısında da sürdürdü. Referandum sürecinde PKK/PYD ile birlikte hareket eden IKBY Parlamentosu, Afrin’de de terör örgütünün yanında yer aldı.

SEVKİYAT SÜRECEK

Parlamento, Zeytin Dalı Harekatı gündemi ile toplandı. Toplantıda meclis üyeleri, ABD’nin IKBY topraklarından PKK/PYD’ye 5 bin TIR silahın taşındığı sınır kapılarının açık tutulması kararı aldı. Sınır kapılarından terör örgütüne yönelik sevkiyatların da devam etmesi kararlaştırıldı. Parlamento kapıların açık tutulmasına gerekçe olarak ise Afrin’e ulaştırılacak insani yardım ve sağlık malzemelerini gösterdi.

KAPILARI DEVRETMEMİŞTİ

Referandum girişimi sonrasında Merkezi hükümet, IKBY’nin elinde bulundurduğu sınır kapılarının kontrolünün kendilerine devretmesini istemişti. Terör örgütleri ile birlikte iş tutan IKBY yönetimi özellikle Suriye sınırındaki kapıları devretmemişti.

Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 09:38
  1. IKBY
  2. suriye
  3. Zeytin Dalı Harekatı
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