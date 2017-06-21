Barzani'den 'Musul operasyonu' açıklaması: Sorunlar çözülmeyecek

Barzani, Erbil'in Salahaddin kasabasındaki bir konferans salonunda Musul vilayetinin aşiret reisleri, önde gelenleri ve akademisyenleriyle bir araya gelerek DEAŞ sonrası Musul'un durumu ve 25 Eylül'de yapılması planlanan bağımsızlık referandumunu ele aldı.

Toplantıdaki konuşmasında DEAŞ'ın Musul vilayetinin genelinde askeri olarak ağır darbe aldığını belirten Barzani, "Eğer DEAŞ'ın ortaya çıkmasına yol açan sebeplerin üzerine gidilmezse, başka şekilde tehlike arz etmeye devam edecektir. Bu yüzden sonuca değil, sebeplerin derinine inilmesi lazım." ifadelerini kullandı.

IKBY'de 25 Eylül tarihinde yapılması planlanan "bağımsızlık referandumuna" değinen Barzani, Irak merkezi hükümetiyle yaşanan acı tecrübenin sonucunda böyle bir karar aldıklarını dile getirerek, Bağdat'ı ortak ve paylaşımcı prensipleri ihlal etmekle suçladı.

Irak'ın bu şekilde kalmasının tehlike arz edeceğine vurgu yapan Barzani, "Birleşik Irak içerisinde kalıp, aynı zamanda savaşıp sorunların daha da derinleşmesi gibi bir durum kabul edilemez." dedi.

Referandum sonrası sürecin nasıl işleyeceği konusunda ise Barzani, "Sorunların uygun ve barışçıl bir şekilde çözüme kavuşturulması için Bağdat ile görüşme ve diyaloga başlayacağız. Erbil ve Bağdat derin stratejik ilişkiler içerisinde kalmaya devam edecektir." diye konuştu.