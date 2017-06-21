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Barzani'den 'Musul operasyonu' açıklaması: Sorunlar çözülmeyecek

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani,  terör örgütü DEAŞ'ın Musul'da ortadan kaldırılmasıyla sorunların bitmeyeceğini  öne sürerek, örgütün çıkmasına yol açan sorunların derinine inilmesi gerektiğini  söyledi.

21 Haziran 2017 Çarşamba 20:30
Barzani'den 'Musul operasyonu' açıklaması: Sorunlar çözülmeyecek

Barzani, Erbil'in Salahaddin kasabasındaki bir konferans salonunda  Musul vilayetinin aşiret reisleri, önde gelenleri ve akademisyenleriyle bir araya  gelerek DEAŞ sonrası Musul'un durumu ve 25 Eylül'de yapılması planlanan  bağımsızlık referandumunu ele aldı.

Toplantıdaki konuşmasında DEAŞ'ın Musul vilayetinin genelinde askeri  olarak ağır darbe aldığını belirten Barzani, "Eğer DEAŞ'ın ortaya çıkmasına yol  açan sebeplerin üzerine gidilmezse, başka şekilde tehlike arz etmeye devam  edecektir. Bu yüzden sonuca değil, sebeplerin derinine inilmesi lazım."  ifadelerini kullandı.

IKBY'de 25 Eylül tarihinde yapılması planlanan "bağımsızlık  referandumuna" değinen Barzani, Irak merkezi hükümetiyle yaşanan acı tecrübenin  sonucunda böyle bir karar aldıklarını dile getirerek, Bağdat'ı ortak ve  paylaşımcı prensipleri ihlal etmekle suçladı.

Irak'ın bu şekilde kalmasının tehlike arz edeceğine vurgu yapan  Barzani, "Birleşik Irak içerisinde kalıp, aynı zamanda savaşıp sorunların daha da  derinleşmesi gibi bir durum kabul edilemez." dedi.

Referandum sonrası sürecin nasıl işleyeceği konusunda ise Barzani,  "Sorunların uygun ve barışçıl bir şekilde çözüme kavuşturulması için Bağdat ile  görüşme ve diyaloga başlayacağız. Erbil ve Bağdat derin stratejik ilişkiler  içerisinde kalmaya devam edecektir." diye konuştu.

 

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 20:30
  1. IKBY Başkanı Barzani
  2. Musul
  3. Irak
  4. Erbil
  5. Bağdat
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