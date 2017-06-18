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Barzani'den kriz çıkaracak açıklama!

Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, Bağdat'tan gelen telkinlere karşı bağımsızlık referandumu'nun ertelenmeyeceğini söyledi.

18 Haziran 2017 Pazar 10:58
Barzani'den kriz çıkaracak açıklama!

Barzani, referandumun KBY'deki bazı sorunlara rağmen yapılacağını, tüm sorunların çözülmesinin beklenemeyeceğini, referandumun diğer sorunlardan daha büyük bir mesele olduğunu vurguladı. Daha önce de birçok kez referandum yapmak istediklerini söyleyen Barzani durumun bir türlü elverişli olmadığını ifade etti.

"REFERANDUMU ERTELEMEK BÖLGE HALKININ YARARINA OLMAZ"

KBY lideri, "Bu konuyu daha fazla ertelememiz Kürdistan bölgesi halkının çıkarına değildir. Üstelik halkın geleceği üzerinde kötü sonuçları olacaktır. Bu yüzden referandum için en uygun zaman şimdidir. Önce referandumu yapacağız. Daha sonra da Kürdistan'ın bağımsızlığı için diğer sorunları çözeriz" diye konuştu.

BAĞDAT, REFERANDUM KONUSUNDA UYARMIŞTI

Irak Başbakanı Haydar el Abadi geçen hafta Erbil'i uyararak referandumun sorunları çözmeyeceğini söylemişti. Barzani, buna karşılık da "Irak başbakanına referandumun Kürdistan bölgesi halkının yasal hakkı olduğunu söyledim. Referandumdan sonra da sonuç üzerine barışçıl görüşmelerde bulunmak istiyoruz" dedi.

ADAY OLMAYACAK

Barzani, 25 Eylül'de yapılması planan referandumun ardından 6 Kasım'daki başkanlık ve parlamento seçimlerinde aday olmayacağını açıkladı.

"VAHİM HATA"

Referandum kararını Türkiye vahim bir hata olarak nitelemiş, ABD ise anlayışla karşıladığını açıklamıştı.

Haber Tarihi: 18 Haziran 2017 Pazar 10:58
  1. Mesud Barzani
  2. Bağdat
  3. Türkiye
  4. ABD
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