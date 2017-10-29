Barzani'den istifa sonrası ilk açıklama

İstifasının ardından ilk kez açıklama yapan IKBY BaşkanI Mesud Barzani, Irak ordusu ve Haşdi Şabi güçlerinin ABD'nin gözleri önünde ve onların silahlarıyla IBKY'ye saldırdığını söyleyerek, “ABD buna neden sessiz kaldı?” diye sordu.

Barzani, “Kerkük için iyi bir hazırlık yapmıştık. Maalesef 16 Ekim gecesi bu büyük ihanet gerçekleşti. 16 Ekim gecesi, peşmerge ve halkımıza zehirli bir hançer sapladılar” dedi.