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Barzani'den istifa sonrası ilk açıklama

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani istifasının ardından ilk kez açıklamalarda bulundu. Barzani 'Kerkük'te meydana gelen büyük bir ihanetti' dedi.

29 Ekim 2017 Pazar 20:12
Barzani'den istifa sonrası ilk açıklama

İstifasının ardından ilk kez açıklama yapan IKBY BaşkanI Mesud Barzani, Irak ordusu ve Haşdi Şabi güçlerinin ABD'nin gözleri önünde ve onların silahlarıyla IBKY'ye saldırdığını söyleyerek, “ABD buna neden sessiz kaldı?” diye sordu.

Barzani, “Kerkük için iyi bir hazırlık yapmıştık. Maalesef 16 Ekim gecesi bu büyük ihanet gerçekleşti. 16 Ekim gecesi, peşmerge ve halkımıza zehirli bir hançer sapladılar” dedi.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2017 Pazar 20:12
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • mazlummazlum1 sa önce
    sana dedik amerika satar diyedinledin mi aç gözlü şerefsiz ?
  • Abdulkadir ImamAbdulkadir Imam1 sa önce
    Sayın Cumhurbaşkanımız uyarmıştı bu referandumu yaparsan senin sonun olur diye sen bizi değil ABD nin sözünü dinledin şimdi ise yalnızsınatalarımız boşa demedi domuzlar post gavurdan dost olunmaz diye
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