Barzani’den İsrail taktiği

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Bağdat’a “savaş dursun, referandumu dondurdum” teklifinde bulundu. İyice köşeye sıkışan Barzani, İsrail taktiğine başvurdu. Referandum sonuçlarını bir kazanç görüp vazgeçmeyen Barzani, oyalama taktiği için “vazgeçtim” demiyor “dondurdum” diyor. İsrail gibi tepkilere göre taktik belirliyor. Bu da onun hâlâ İsrail etkisinde olduğunu gösteriyor.

IKBY’den yapılan yazılı açıklamada, “Irak ve Kürdistan’ın karşı karşıya bulunduğu tehlikeli durumun Iraklı güçlerle Peşmerge arasında çatışmaya sevk etmemesi için herkes tarihi sorumluluk yükleniyor. Irak güçleriyle Peşmerge arasında bugüne kadar yaşanan çatışmalar iki taraftan da kayıplar verilmesine neden oldu ki bu kanlı bir savaşa da yol açabilir ve Irak’ın bileşenleri arasındaki sosyal dokuyu dağıtabilir” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, IKBY ve Irak halkının çıkarları göz önünde bulundurularak, Irak hükümeti ve dünya kamuoyuna, “ateşkesin sağlanması ve IKBY’deki tüm askeri operasyonların acilen durdurulması, 25 Eylül’de yapılan referandum sonuçlarının dondurulması ve IKBY ile merkezi yönetim arasında Irak Anayasası temelinde diyaloğa başlanması” önerisi sunuldu.

BM’YE SIĞINDI

Öte yandan; Birleşmiş Milletler (BM) Irak Özel Temsilcisi Jan Kubis’in, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldiği bildirildi.

IKBY’den yapılan açıklamaya göre, Kubis ile Barzani’nin Erbil’deki görüşmesinde, Bağdat-Erbil anlaşmazlığının çözümü için diyalog ortamı hazırlanması konusu ele alındı.

Görüşmede, IKBY’nin gayrimeşru referandumunun ardından bölgede devam eden askeri operasyonların durdurulması noktasında görüş birliğine varıldı.

Kubis, tartışmalı bölgelerdeki gelişmelerden endişe duyduğunu aktardı.

Bağdat yönetimi ile gerginliklerin azaltılması ve tüm tarafların sağduyulu davranması konusunda gayret sarf ettiklerini belirten Kubis, “Bu gergin durumun son bulması için en iyi çözüm, Erbil ile Bağdat arasında müzakere ve diyalog için uygun bir altyapı oluşturmak” ifadesini kullandı.

“TEK ÇÖZÜM YOLU DİYALOG”

Barzani ise taraflar arasındaki sorunun tek çözüm yolunun, Erbil ile Bağdat arasında ciddi bir diyalog yürütülmesi olduğunu vurguladı.

IKBY’nin referandum öncesi ve sonrasında Bağdat ile ciddi bir diyalog kurmayı istediğini ve buna hazır olduğunu hatırlatan Barzani, bölgede güvenlik ve istikrara katkı sağlamayan askeri hareketlenmelerin son bulması gerektiğini ifade etti.

MÜZAKERELER SÜRÜYOR

Irak güçlerinin tartışmalı bölgelerde denetimi sağlamasıyla ilgili merkezi yönetim ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında müzakerelerin sürdüğü bildirildi.

Irak İçişleri Bakanlığına bağlı Hızlı Müdahale Güçleri Komutanı Tümgeneral Samir el-Huseyni, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, merkezi hükümet ile IKBY heyetleri arasında, tartışmalı bölgelerde merkezi hükümete bağlı güçlerin konuşlandırılmasıyla ilgili müzakerelerin devam ettiğini söyledi.

Musul’un kuzeybatısındaki askeri güçleri komuta eden Huseyni, “Müzakerelerden çıkacak sonuçları bekliyoruz. Bu bölgelerde durum iyi. Okullar ve hükümet daireleri açık. Çok azı dışında bölgeyi terk eden yok. Bölge sakinlerini, korkulacak bir şey olmadığını belirterek evlerine dönmeleri konusunda cesaretlendirdik” dedi.

MAHMURDALAR

Merkezi yönetime bağlı büyük bir askeri gücün, Musul’un güneydoğusunda yer alan Mahmur ilçesindeki idari birimlerde denetimi yeniden ele geçirmek üzere bölgeye geldiği kaydedildi.

Musul Operasyonları Komutanlığında görevli Albay Ahmed el-Cuburi ise yaptığı açıklamada, “Birden fazla bölükten oluşan büyük bir askeri güç, merkezi hükümetin kontrolü dışındaki bölgelerde yeniden denetimi ele geçirmek ve Musul-Kerkük karayolunda asayişi sağlamak üzere Mahmur ilçesine ulaştı” diye konuştu.

IKBY Peşmerge Bakanlığı, Irak ordusu ve Haşdi Şabi güçlerinin Erbil ile Bağdat arasında daha önce yapılan anlaşmayı dikkate almayarak ilerleyişlerini sürdürdüğünü iddia etmişti.