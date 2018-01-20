Barzani'den İran’a sürpriz ziyaret

İran’ın Erbil Konsolosluğundan yapılan açıklamaya göre, Neçirvan Barzani Pazar günü (yarın) Tahran’a gidecek.

Açıklamada, “IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani, Pazar günü başkent Tahran’a yapacağı ziyarette, bölgedeki son gelişmeleri, Erbil ile Bağdat arasındaki krizi ve ekonomik sorunları Tahran’daki yetkililerle görüşecek” denildi.

Neçirvan Barzani’ye Tahran ziyaretinde yardımcı Kubad Talabani’nin eşlik edeceği belirtildi.

Konsolosluktan yapılan açıklamada, “Başbakan Neçirvan Barzani’nin Tahran ziyareti, referandum ve Irak Federal Mahkemesi’nin verdiği kararlardan sonra Kürdistan Bölgesi’nden İran’a yapılan ilk resmi temas olacak. Bu adımı olumlu karşılıyoruz” ifadelerine yer verildi.