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Barzani'den İran'a nota!

IKBY, İran ordusunun sınır bölgesini bombalaması üzerine İran'ın Erbil Başkonsolosu İbadi'yi çağırarak nota verdi.

04 Temmuz 2017 Salı 16:53
Barzani'den İran'a nota!

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY), İran ordusunun sınır bölgesini bombalaması üzerine İran'ın Erbil Başkonsolosu Murtaza İbadi'yi çağırarak nota verdiği bildirildi.

IKBY'den yapılan yazılı açıklamada, İran ordusunun Erbil kentine bağlı sınır bölgelerini bombalaması kınanarak Tahran'a, IKBY topraklarını bombalamayı ve sivil insanlara karşı yapılan saldırıları sonlandırma çağrısı yapıldı.

NOTA VERİLDİ

Açıklamada, "IKBY hükümeti, İran'ın Erbil Başkonsolosu Murtaza İbadi'yi çağırdı. Tahran'a ulaştırması için kendisine bir nota verildi. Notada, İran güçleri tarafından yapılan bombardımanın kabul edilmeyeceğine işaret edildi." ifadelerine yer verildi.

İran ordusu tarafından dün, IKBY'nin Erbil kentine bağlı sınırdaki dağlık Balekayeti bölgesini obüs atışlarıyla bombalaması sonucu bir sivil yaralanmıştı.

 

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 16:53
  1. barzani
  2. GÜNCEL Haberleri
  • kısık seskısık ses32 dk önce
    ey barzani sana devlet kurdurmayacağız!!!
  • DirilişDiriliş54 dk önce
    O nota verdiyse iran ona davul u tokmağıyla gönderir. Ezik.
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