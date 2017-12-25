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Barzani yönetimi Kerkük'e geri dönüş için başvurdu

Barzani'ye bağlı iktidar partisi KDP, Kerkük’e geri dönmek için Bağdat yönetimine 8 maddelik öneri sundu.

25 Aralık 2017 Pazartesi 11:33
Barzani yönetimi Kerkük'e geri dönüş için başvurdu

Kerkük İl Meclisi 26 Aralık'ta Kerkük'te toplanıyor.  KDPgrubunun toplantıya katılıp katılmayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Bağdat yönetimine bir öneri mektubu ilettikleri ortaya çıktı. 

GERİ DÖNMEK İÇİN 8 ÖNERİ

Buna göre Kerkük İl Meclisi'nde yer alan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) grubu, kente geri dönmek için Bağdat'a 8 maddelik bir öneri sundu.

Rûdaw'a konuşan Kerkük İl Meslici KDP üyesi Dilşad Pirot, kente geri dönüp toplantılara katılmaları için Bağdat yönetimine 8 maddelik öneri sunduklarını söyledi.

"EVLERİNİ TERK EDEN KERKÜKLÜ KÜRTLER GERİ DÖNMELİ"

Dilşad Pirot, ''Önerilerimizin tamamı kentin güvenliğin yeniden sağlanması ve evlerini terk eden Kerkük halkının geri dönmesine yöneliktir'' ifadelerini kullandı.

"EĞER KABUL EDİLMEZSE..."

Pirot, ''Eğer önerilerimiz Bağdat yönetimi tarafından kabul edilmezse kente geri dönmeyeceğiz ve toplantılara katılmayacağız'' dedi.

KDP'li Pirot, ayrıca il dışında yapılacak olan toplantılara katılabileceklerini söyledi.

Haber Tarihi: 25 Aralık 2017 Pazartesi 11:33
  1. Kerkük İl Meclisi
  2. Barzani
  3. KDP
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