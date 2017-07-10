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Barzani'den Erdoğan'a skandal çağrı

Resmi temaslar için yarın Türkiye’ye gelecek olan Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani “Erdoğan cesur bir siyasetçi, barış süreci için Demirtaş ve arkadaşlarının serbest kalması gerekir” dedi.

10 Temmuz 2017 Pazartesi 23:15
Barzani'den Erdoğan'a skandal çağrı

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı  Mesut Barzani, bu hafta sonu  Türkiye’ye yapacağı ziyaretten önce yaptığı açıklamada, barış süreci için HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş ve diğer vekillerin serbest bırakılması gerektiğini söyledi.

“REFERANDUMUN İRAN VE TÜRKİYE İLE ALAKASI YOK”

Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung’a konuşan  Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı  Mesut Barzani,  Irak’lı Kürtlerin bağımsızlıktan yana olduğu, ancak  İranve  Türkiye’nin buna karşı olduğu ile ilgili soruya şu yanıtı verdi:

“Referandum bizim doğal hakkımızdır. Bu konu,  Bağdat’la aramızdaki bir iç meseledir.  İran ve  Türkiye’yle hiçbir ilgisi yoktur. Bir ulusun kendi geleceğine karar vermek istemesinin, demokrasi ve insan haklarına aykırı hiçbir yanı yoktur. Bu referandumu yapmak için hiç kimsenin izin ve müdahalesine ihtiyacımız da yoktur.”

“SURİYE VE IRAK ARASINDA RESMİ SINIR KALMADI”

Mesut Barzani,  Irak ve  Suriye’nin sınırlarının anlamsız hale geldiğini de belirterek, “Artık  Suriye ve  Irak’ta nasıl birleşik bir ülkeden söz edebiliriz? Siyasetçilerin büyük çoğunluğu, bu iki ülkenin resmi sınırlarının hiçbir anlamının kalmadığını, bunun geçmişte kaldığını biliyor.  Irak’ın güçlü bir merkezi yönetiminin olduğu dönemler eskide kaldı” diye konuştu.

“DEMİRTAŞ VE ARKADAŞLARI SERBEST BIRAKILMALI”

Türkiye’nin bölgedeki rolü hakkında ise Barzani,  Türkiye  Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan’ın rolüne dikkat çekerek, Kürtlerin  Suriye’de Türkiye’nin endişelerini göz önünde bulundurmaları gerektiğini açıkladı.

Barzani, böylece Tüm kürtleri terör örgütü PKK'ya destek verdiğini ima ederek skandal bir açıklamaya imza attı. 

Barzani, ayrıca “Erdoğan güçlü bir duruş sergileyerek, Kürtlerle Türkleri barış süreciyle birleştirmeye çalışan tek siyasetçi olmak istedi. Ancak, maalesef  Türkiye’de yeni gelişmeler ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan cesur bir siyasetçi, barış süreci için HDP Eşbaşkanı  Selahattin Demirtaş ve diğer milletvekillerinin serbest kalması gerekir” dedi. 

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2017 Pazartesi 23:15
  1. Frankfurter Allgemeine
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