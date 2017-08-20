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Barzani'den ABD'ye referandum cevabı!

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, 25 Eylül'de yapacaklarını açıkladıkları bağımsızlık referandumunun ertelenmesi için kendisini telefonla arayan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'a verdiği cevabı açıkladı.

20 Ağustos 2017 Pazar 13:07
Barzani'den ABD'ye referandum cevabı!

Suudi arabistan'da yayımlanan Okaz Gazetesi'nin sorularını yanıtlayan Mesut Barzani, 25 Eylül'de yapacaklarını açıkladıkları bağımsızlık referandumu ile ilgili soruları yanıtladı. 

Barzani, kendisini telefon ile arayıp referandumun ertelenmesini isteyen ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile görüşmesine ilişkin, "Tillerson'un referandumu erteleme talebine, razı olmuş değiliz. İki tarafın daha iyi bir geleceğe ulaşabilmesi için Bağdat ile diyaloga girilmesine razı oldum" diye konuştu. 

Barzani bağımsızlık referandumun ertelenmesine ilişkin tartışmalara değinirken de "Bu kesinlikle olmayacak. Şu an ki durum ve mevcut baskı altında 2 yıl kadar ortak kalabiliriz. Ancak, Bağdatın Kürdistana karşı politikası değişmeyip, temel haklarımız inkar edilirse, bu ortaklık da sona erebilir" diye konuştu.

Irak'taki Bölgesel Kürt yönetimi Başkanı Mesut Barzani, İran ile olan ilişkilerine de değinerek, şöyle dedi:

"İranla komşuluk temelinde, iyi ilişkilere ve iyi çıkarlara sahip olmak isteriz. Bir tarafın diğer tarafın içişlerine müdahalesini de istemeyiz. Ancak, hiç kimsenin vesayetini de kabul etmeyeceğimizi bir kez daha söylemek isterim. Coğrafik nedenlerden dolayı Süleymaniyenin İranla ilişkileri, Erbilin İranla ilişkilerinden farklı olabilir. Fakat Kürdistan Bölgesinin siyaseti, İranın vesayet ve müdahalelerini kabul etmez."

'Türkiye için güven kaynağıyız bu gelecekte de böyle olacak'

Barzani, röportajın bir bölümünde geride kalan 25 yılda Türkiye için güven kaynağı olduklarını ileri sürdü, "Gelecekte de böyle olacağız" dedi.

Türkiye ile büyük çıkarları olduğunu söyleyen Barzani, "Referandum, doğal hakkımızdır ve Türkiye ile İran Kürtleriyle ilgili değildir. Onlar sorunlarını, içinde yaşadıkları devletlerin hükümetleriyle diyalog yoluyla çözmeli. Ve biz de bu hükümetlere her türlü desteği vermeye hazırız diye konuştu.
 

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2017 Pazar 13:07
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  • Adam Işi Biliyor be kardeşimAdam Işi Biliyor be kardeşim40 dk önce
    Bu adamın siyasi dehası bizde olsa şimdiye neler yapmıştık neler...Adam nasıl adım atacağını çok iyi biliyor ve asla gaza gelmiyor.Sakın ve mantıklı düşünüyor.Ne kadar sevmesem de tebrik ediyorum.Helal olsun Barzani!
  • vatansevervatansever1 sa önce
    Bazen dogru sandiginiz adimlar,sizi ucurumdan asagi surukler..irakin,iranin,turkiyenin velhasil asil devlet ve komsularinizin onay vermedigi bir bolunme,veya olusum uzun soluklu olmaz..bu kaos ortaminda daha cok kaos cikarir...milliyetcilik ile degil akil ile hareket edin..
  • AviniAvini1 sa önce
    Fırsatçılık yaparsanız kendinizi kandırırsınız
  • yücelyücel1 sa önce
    Tabi Türkiye için senden başka güven kaynağı yok zaten, sana da bir acayip güveniyor ki Türkiye
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