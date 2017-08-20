Barzani'den ABD'ye referandum cevabı!

Suudi arabistan'da yayımlanan Okaz Gazetesi'nin sorularını yanıtlayan Mesut Barzani, 25 Eylül'de yapacaklarını açıkladıkları bağımsızlık referandumu ile ilgili soruları yanıtladı.

Barzani, kendisini telefon ile arayıp referandumun ertelenmesini isteyen ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile görüşmesine ilişkin, "Tillerson'un referandumu erteleme talebine, razı olmuş değiliz. İki tarafın daha iyi bir geleceğe ulaşabilmesi için Bağdat ile diyaloga girilmesine razı oldum" diye konuştu.

Barzani bağımsızlık referandumun ertelenmesine ilişkin tartışmalara değinirken de "Bu kesinlikle olmayacak. Şu an ki durum ve mevcut baskı altında 2 yıl kadar ortak kalabiliriz. Ancak, Bağdatın Kürdistana karşı politikası değişmeyip, temel haklarımız inkar edilirse, bu ortaklık da sona erebilir" diye konuştu.

Irak'taki Bölgesel Kürt yönetimi Başkanı Mesut Barzani, İran ile olan ilişkilerine de değinerek, şöyle dedi:

"İranla komşuluk temelinde, iyi ilişkilere ve iyi çıkarlara sahip olmak isteriz. Bir tarafın diğer tarafın içişlerine müdahalesini de istemeyiz. Ancak, hiç kimsenin vesayetini de kabul etmeyeceğimizi bir kez daha söylemek isterim. Coğrafik nedenlerden dolayı Süleymaniyenin İranla ilişkileri, Erbilin İranla ilişkilerinden farklı olabilir. Fakat Kürdistan Bölgesinin siyaseti, İranın vesayet ve müdahalelerini kabul etmez."

'Türkiye için güven kaynağıyız bu gelecekte de böyle olacak'

Barzani, röportajın bir bölümünde geride kalan 25 yılda Türkiye için güven kaynağı olduklarını ileri sürdü, "Gelecekte de böyle olacağız" dedi.

Türkiye ile büyük çıkarları olduğunu söyleyen Barzani, "Referandum, doğal hakkımızdır ve Türkiye ile İran Kürtleriyle ilgili değildir. Onlar sorunlarını, içinde yaşadıkları devletlerin hükümetleriyle diyalog yoluyla çözmeli. Ve biz de bu hükümetlere her türlü desteği vermeye hazırız diye konuştu.

