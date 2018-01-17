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Barzani yönetimine şok haber: Çekildiler

IKBY'de Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu), koalisyon hükümetinden çekilme kararı aldı.

17 Ocak 2018 Çarşamba 11:42
Barzani yönetimine şok haber: Çekildiler

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu), koalisyon hükümetinden çekilme kararı aldı.

Yekgirtu'nun, IKBY'nin 8'inci hükümetinden çekilme kararını, partinin genel sekreteri Salahaddin Bahaddin, Erbil kentinde düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı. 

Bahaddin, hükümet ile dün bir araya geldikleri toplantıda daha önce talep ettikleri temel maddelerin yerine getirilmediğini ifade etti. 

Hükümetin taleplerini yerine getirmemesi üzerine bugün bir toplantı yaptıklarını belirten Bahaddin, Yekgirtu'nun başkanlık konseyinin oy çokluğuyla hükümetten çekilme kararı aldığını söyledi. 

Toplamda 111 milletvekilinin yer aldığı IKBY parlamentosunda 10 vekile sahip Yekgirtu'nun kabinede ise 5 bakanı bulunuyordu. 

IKBY'de koalisyon hükümetinde yer alıp, muhalefet çizgisindeki Goran (Değişim) Hareketi ve İslami Toplum Partisi (Komel) de 20 Aralık'ta kabineden çekilme kararı almıştı. 

Kabinede halihazırda, eski IKBY Başkanı Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi ile Kürdistan Yurtseverler Birliği var. 

Goran, Komel ve Yekgirtu, IKBY'nin mevcut kabinesinin bölgedeki krizlerle başa çıkamadığını gerekçe gösterip, hükümeti yetersiz kalmakla suçluyor. 

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 11:42
  1. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi
  2. İslami Birlik Partisi
  3. Goran Hareketi
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