Barzani yönetimi 'Zeytin Dalı harekatı'nı kınamış!
ABD kuklası Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, parlamentoda Türkiye'nin hainlerin tepesine çöktüğü Zeytin Dalı Harekatı'nı kınama kararı aldı.31 Ocak 2018 Çarşamba 09:18
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ÖSO birlikleriyle beraber düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı, 12. gününe girdi. Emin adımlarla Afrin'e doğru ilerleyen kahraman Türk askeri ile ÖSO birlikleri, çevre köyleri terörden arındırmaya başladı.
Terör örgütü PKK/YPG'ye karşı düzenlenen operasyonlar, Barzani yönetiminde rahatsızlığa neden oldu.
OPERASYONLAR DURSUNMUŞ!
İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye açıklama yapan Mesut Barzani, operasyonların durmasını istemişti.
KÜSTAH KARAR: KINADILAR!
Bu kararın ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi parlamentosunda alınan karar ile, Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı kınandı.
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Mert45 dk önce Barzani Ariel şaron gibi can ver inşallah. Sahin Mustafa54 dk önce Barzaninin parlemantosuda varmiydi?tavsan daga küsmüş Akan55 dk önce Bunun bayrağını Türk başkentine çeken meğriciler vatana ihanetten sorğulanmalı serhat56 dk önce barzani sülalesi yok olacak çünkü rahat durmadılar ihsan58 dk önce sen kınayacağına kına yak münasip yerine salak Abdullah turab1 sa önce Anlaşıldı canları Osmanlı tokadı istiyor.eceli gelen belhum edal turk milletine çemkirirmiş.beklesin sıra onada gelecek. Kadir1 sa önce Bu kadar beslemeyecektik karnı tok sanırım Bitik1 sa önce Amerika seni sattı sahip çıkmadı dahada sesin çıkıyor. Onlara söylesene niye sattınız beni diye fatihin nesli1 sa önce bunun tepesinede çökelim. çok konuşuyor. kemal1 sa önce Fistanı hazırla sıra musul ve kerkükte zeytin yağlı yersin basmada fistan da giyersin Barzoş.