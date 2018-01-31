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Barzani yönetimi 'Zeytin Dalı harekatı'nı kınamış!

ABD kuklası Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, parlamentoda Türkiye'nin hainlerin tepesine çöktüğü Zeytin Dalı Harekatı'nı kınama kararı aldı.

31 Ocak 2018 Çarşamba 09:18
Barzani yönetimi 'Zeytin Dalı harekatı'nı kınamış!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ÖSO birlikleriyle beraber düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı, 12. gününe girdi. Emin adımlarla Afrin'e doğru ilerleyen kahraman Türk askeri ile ÖSO birlikleri, çevre köyleri terörden arındırmaya başladı.

Terör örgütü PKK/YPG'ye karşı düzenlenen operasyonlar, Barzani yönetiminde rahatsızlığa neden oldu.

OPERASYONLAR DURSUNMUŞ!

İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye açıklama yapan Mesut Barzani, operasyonların durmasını istemişti.

KÜSTAH KARAR: KINADILAR!

Bu kararın ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi parlamentosunda alınan karar ile, Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı kınandı.

Haber Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 09:18
  1. barzani
  2. Kuzey Irak
  3. afrin
  4. Zeytin Dalı harekatı
  • MertMert45 dk önce
    Barzani Ariel şaron gibi can ver inşallah.
  • Sahin MustafaSahin Mustafa54 dk önce
    Barzaninin parlemantosuda varmiydi?tavsan daga küsmüş
  • AkanAkan55 dk önce
    Bunun bayrağını Türk başkentine çeken meğriciler vatana ihanetten sorğulanmalı
  • serhatserhat56 dk önce
    barzani sülalesi yok olacak çünkü rahat durmadılar
  • ihsanihsan58 dk önce
    sen kınayacağına kına yak münasip yerine salak
  • Abdullah turabAbdullah turab1 sa önce
    Anlaşıldı canları Osmanlı tokadı istiyor.eceli gelen belhum edal turk milletine çemkirirmiş.beklesin sıra onada gelecek.
  • KadirKadir1 sa önce
    Bu kadar beslemeyecektik karnı tok sanırım
  • BitikBitik1 sa önce
    Amerika seni sattı sahip çıkmadı dahada sesin çıkıyor. Onlara söylesene niye sattınız beni diye
  • fatihin neslifatihin nesli1 sa önce
    bunun tepesinede çökelim. çok konuşuyor.
  • kemalkemal1 sa önce
    Fistanı hazırla sıra musul ve kerkükte zeytin yağlı yersin basmada fistan da giyersin Barzoş.
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