Barzani yönetiminden küstah 'Zeytin Dalı' kararı
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, parlamentoda Zeytin Dalı Harekatı'nı kınama kararı aldı.31 Ocak 2018 Çarşamba 08:29
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ÖSO birlikleriyle beraber düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı, 12. gününe girdi.
Adım adım Afrin'e doğru ilerleyen Türk askeri ile ÖSO birlikleri, çevre köyleri terörden arındırmaya başladı.
Terör örgütü YPG'ye karşı düzenlenen operasyonlar, Barzani yönetiminde rahatsızlığa neden oldu.
OPERASYONLAR DURSUN
İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye açıklama yapan Mesut Barzani, operasyonların durmasını istemişti.
KÜSTAH KARAR
Bu kararın ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi parlamentosunda alınan karar ile, Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı kınandı.