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Barzani, topraklarının yüzde 30'unu kaybetti

KDP Rusya Temsilcisi Hoşavi Babakr, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) topraklarının yüzde 30'unu kaybettiğini belirtti.

27 Ekim 2017 Cuma 14:22
Barzani, topraklarının yüzde 30'unu kaybetti

Rus basınına demeç veren Babakr, "Çatışmalar şu anda devam ediyor. Cephe hattının neredeyse tamamında çatışma var. Sonucu ne olacak bilmiyorum. Çatışmalar sırasında ABD yapımı Abrams tankı vuruldu. Vurulan ikinci tank. Çok sayıda da zırhlı Hummer araç vuruldu. Irak ordusu başka bir ilerleme kaydedemedi" dedi.

'DAEŞ'DEN KAZANILAN TOPRAKLAR KAYBEDİLDİ'

Babakr, Irak ordusu ve Haşdi Şabi'nin saldırıları sonucunda IKBY'nin referandum tarihinde sahip olduğu toprakların yüzde 30'unu kaybettiğini ifade etti.

Babakr, IKBY'nin kaybettiği toprakların DAEŞ'den kurtarılan yerler olduğunu da söyledi.

'İRAN, BAĞDAT'A DOĞRUDAN YARDIM EDİYOR'

Öte yandan Babakr, İran'ın Bağdat'a doğrudan askeri destek verdiğini kaydetti.

Cephe hattında İranlı danışmanlar ile Hizbullah milislerinin bulunduğunu belirten Babakr, İran'ın aynı tutumu Suriye'de Şam yönetiminin yanında yer alarak sergilediğinin altını çizdi.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 14:22
  1. KDP Rusya Temsilcisi Hoşavi Babakr
  2. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi
  3. Haşdi Şabi
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