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Barzani teröristlere ağlıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'in merkezine doğru ilerlemesi Barzani yönetimini rahatsız etti.

27 Ocak 2018 Cumartesi 21:20
Barzani teröristlere ağlıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütlerine vurduğu darbelerin yankıları, Barzani yönetiminden gelmeye başladı.

TÜRK ASKERİ DURMALI

Türkiye'nin Afrin'e doğru ilerlemesinin hata olduğunu savunan Barzani, teröre karşı verilen mücadeleyi savaş olarak nitelendirdi ve yaşananların hemen durması gerektiğini söyledi.

İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye konuşan Barzani, “Afrin’de devam eden operasyon derhal durdurulmalıdır, zira savaş ve çatışma hiç bir çözüme katkı sunmaz.” ifadelerini kullandı.

TERÖRİSTLER TEK TEK ETKİSİZ HALE GETİRİLİYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan son açıklamada; bölgede 340 hedefin imha edildiği, 394 teröristin de etkisiz hale getirildiği belirtilmişti.

 

Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 21:20
  1. Zeytin Dalı Harekatı
  2. Türk Silahlı Kuvvetleri
  • turkturk11 dk önce
    abd oyuncagi tsk teroru temizleyecek suriye halki geri doncek inekYILLARCA SAVAS BITMEZMI SURIYEDEARKA BAHSENIN INEGI OLDU ONUN EGELEN SAGIYOR AM T SK BITRECEK O SAVASI .
  • HALİL ibrahim yılmazHALİL ibrahim yılmaz11 dk önce
    Barzaniyi ...ler kovaladın...
  • Güney DoğuluGüney Doğulu12 dk önce
    Siyonist uşağı Barzani kendi haline ağla önce sen. Sürüntü...
  • Celil YAĞMUROĞLUCelil YAĞMUROĞLU15 dk önce
    İsrail köpeği kaşınıyor dersini vermek lazım.
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