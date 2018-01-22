Barzani suskunluğunu bozdu: Sivil kayıplardan endişeleniyoruz

Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi lideri Mesut Barzani, Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili açıklamalarda bulundu.



"SİVİL CAN KAYIPLARINDAN ENDİŞE EDİYORUZ!"



Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi lideri Mesut Barzani, uzun süren suskunluğunu bozdu. Barzani, Türkiye'nin Afrin operasyonuna ilişkin bir mesaj yayımladı.Mesajında savaş ve şiddetin sorunları çözemeyeceğini söyleyen Barzani, "Afrin'deki sivil can kayıplarından dolayı endişeliyiz. Savaş ve şiddetle sorunlar daha da derinleşip büyüyecektir. Savaş ve şiddet sorunları daha da büyütür" dedi.



"OPERASYONUN DEVAM ETMESİ OLUMSUZLUĞA NEDEN OLACAK"



Sorunların çözümü için en iyi yolun barışçıl yöntemlere başvurmak olduğu ifade eden Barzani, operasyonun devam etmesinin beraberinde olumsuzlukları getireceğini söyledi.