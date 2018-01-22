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Barzani suskunluğunu bozdu: Sivil kayıplardan endişeleniyoruz

Afrin operasyonu ile ilgili IKBY lideri Mesut Barzani suskunluğunu bozdu. Barzani, "Sivil can kayıplarından endişeleniyoruz!" dedi

22 Ocak 2018 Pazartesi 20:51
Barzani suskunluğunu bozdu: Sivil kayıplardan endişeleniyoruz

Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi lideri Mesut Barzani, Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili açıklamalarda bulundu.

"SİVİL CAN KAYIPLARINDAN ENDİŞE EDİYORUZ!"

Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi lideri Mesut Barzani, uzun süren suskunluğunu bozdu. Barzani, Türkiye'nin Afrin operasyonuna ilişkin bir mesaj yayımladı.Mesajında savaş ve şiddetin sorunları çözemeyeceğini söyleyen Barzani, "Afrin'deki sivil can kayıplarından dolayı endişeliyiz. Savaş ve şiddetle sorunlar daha da derinleşip büyüyecektir. Savaş ve şiddet sorunları daha da büyütür" dedi.

"OPERASYONUN DEVAM ETMESİ OLUMSUZLUĞA NEDEN OLACAK"

Sorunların çözümü için en iyi yolun barışçıl yöntemlere başvurmak olduğu ifade eden Barzani, operasyonun devam etmesinin beraberinde olumsuzlukları getireceğini söyledi.

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 20:51
  1. barzani
  2. Erdoğan Barzani
  3. suriye
  • osmanoğlu2023osmanoğlu202327 dk önce
    Lan çakal her yere maydanoz olma! Operasyon size doğru geliyor zaten!...
  • SancakSancak28 dk önce
    Akıllı ol mesut aklını alırlar
  • GiresunluGiresunlu40 dk önce
    Sana soran oldu mu abd uşağı sen kuyruğunu al da git.
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