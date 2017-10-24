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Barzani, seçimleri sekiz ay erteledi

IKBY, bağımsızlık referandumu sonrası 1 Kasım'da yapılması planlanan seçimleri 2018'e erteledi.

24 Ekim 2017 Salı 14:21
Barzani, seçimleri sekiz ay erteledi

25 Eylül'deki bağımsızlık referandumunun alt üst ettiği Irak'ta, Mesut Barzani köşeye sıkıştı. Dünyaya kulak tıkayan ve Bağdat yönetiminin restini hiçe sayan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) lideri, referandumun ardından 16 Kasım'da tartışmalı tüm kentleri Irak ordusuna karşı yitirince koltuğunu sağlama almak için seçimleri erteledi.

Barzani'nin televizyonu Rudaw, 1 Kasım'da yapılması planlanan Başkanlık ve parlamento seçimlerinin sekiz ay ertelendiğini duyurdu.

Muhalif Goran Hareketi'nin istifaya davet ettiği Barzani, Talabanilerin partisi Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ile de kavgalı. IKBY lideri tartışmalı kentlerde yaşadığı hezimeti unutturabilmek için KYB'yi suçluyor.

Irak ordu birlikleri, Kerkük ve diğer şehirlerden çekilmesi için Barzani'ye verdiği sürenin dolmasıyla geçen hafta Pazartesi günü harekete geçti. Yaklaşık 24 saatlik bir sürede peşmerge kaçtı, tüm tartışmalı bölgeler yeniden Bağdat yönetiminin kontrolü altına girdi. Kritik kent Kerkük'ün yanında Sincar, Tuzhurmatu ve Hanekin bu noktalardan bazıları.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 14:21
  1. IKBY
  2. Referandum
  3. 25 Eylül
  4. Irak
  • Alparslan1071Alparslan107117 sa önce
    Sefil , muhteris ingilizabd israil kuklası.....Beter olacak.....Daha bu iyi günlerin.....
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