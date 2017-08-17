Barzani referandumun ertelenmesi için şart koştu

Irak'ta Bölgesel Kürt yönetimi tarafından 25 Eylül'de yapılacağı belirtilen bağımsızlık referandumu için Bağdat'ta görüşmelerde bulunan Kürt Müzakere heyetinin, referandumun ertelenmesini isteyen merkez Hükümet yetkililerine bir dizi şart koştuğu belirtildi. Kürtler, merkezi hükümetten, 'Kürdistan' olarak nitelendirilen bölgesinin kesilen bütçesinin gönderilmesi, 140'ncı maddenin uygulanması ve Kürtler'in Irak hükümetinde azaltılan paylarının verilmesi gibi bir dizi şartın yerine getirilmesi durumunda referandumun ertelenebileceğini söyledikleri belirtildi.



Erbil merkezli uydudan yayın yapan Rudaw TV'de yer alan habere göre, Irak’ın başkenti Bağdat’ta temaslarını sürdüren Kürt bölgesi Müzekere Heyeti’nin, referandumun ertelenmesini isteyen Bağdat’taki yetkililere bir dizi şart koştuğu ifade edildi. Kürt heyetinin iktidarda bulunan Şii Ulusal Koalisyonu ile dün çok önemli bir toplantı yaptığı belirtilerek, toplantıda Şii Ulusal Koalisyonu yetkililerinin referandumun ertlenemesini istediği ancak heyetin şimdiye kadar bunu kabul etmediği belirtildi. Haberde, Kürt müzakere heyetinin Şii yetkililere bir dizi şart koştuğu ve bunların, belirlenen kısa bir süre içinde yerine getirilmesi durumundaö referandumun birkaç aylığına belli bir tarihe ertelenebileceğini ilettiği kaydedildi.

Rudaw'da yer alan habere göre Kürt heyetinin sunduğu şartlar'dan bazıları şöyle:

* Kürdistan Bölgesi’nin kesilen bütçesinin gönderilmesi



* Irak Anayasasının 140'ıncı Maddesinin uygulanması (Kerkük başta olmak üzere tartışmalı bölgelerin statüsünün belirlenmesi)



* Kürtlerin Irak hükümetinde azaltılan paylarının geri verilmesi



* Irak ordusunda Kürt oranının belli düzeye (eskiden oranına) yükseltilmesi.



Bağdat'ta görüşmelerini sürdünen heyetin ayrıca, Birleşmiş Milletler (BM), ABD, BM Güvenlik Konseyi ve referandumun ertelenmesini isteyen ülkelerin gözetiminde yapılacak yazılı bir anlaşmayla bunun mümkün olabileceğini muhataplarına bildirdiği belirtilirken, Bugün ya da yarına kadar hem Kürtler hem de Şii Ulusal Koalisyonu tarafından iki farklı yol haritasının hazırlanmasının beklendiği ifade edildi.



Irak'taki Bölgesel Kürt yönetiminin Bağdat'a gönderdiği Kürt Müzakere heyeti üyeleri, Şii yetkililere, söz konusu şartların kabul edilmesi halinde referandum birkaç aylığına, belli bir tarihe ertelenebileceği belirtildi.