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Barzani: Peşmerge olarak devam edeceğim

İstifa eden eski IKBY Başkanı Barzani, IKBY Parlamentosu’na gönderdiği mektupta, "Bir peşmerge olarak mücadeleye devam edeceğim" dedi.

30 Ekim 2017 Pazartesi 00:06
Barzani: Peşmerge olarak devam edeceğim

İstifa eden eski IKBY Başkan Mesud Barzani, IKBY Parlamentosu’na gönderdiği mektupta, yetkilerinin Parlamento Başkanlığı, Hükümet ve Adalet Yüksek Konseyi’ne devredilmesini istedi.

Mesud Barzani, Parlamentoya gönderdiği mektupta şunları dile getirdi:

"24 Ekim'de yapılması kararlaştırılan ancak hiç kimsenin aday olmaması sebebiyle ertelenen Kürdistan Başkalık seçimlerinin ardında başkanlık görevimin tekrar uzatılmasını reddediyorum.1 Kasım 2017 tarihinde biticek olan Kürdistan Başkanlığı görevimin uzatılmasını kabul etmiyorum. En kısa sürede parlamentonun toplanması ve Kürdistan Başkanı’nın yetkilerinin devredilmesi sorununun çözüme kavuşturulmasını talep ediyorum. Ben de peşmerge Mesud Barzani olarak milletimizin içerisinde ve aziz peşmergelerle halkımızın doğal hakları için mücadele etmeye ve milletimizin kazanımlarını korumaya devam edeceğim.”

Haber Tarihi: 30 Ekim 2017 Pazartesi 00:06
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