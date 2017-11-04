Barzani neden görevini bıraktı?

Moskova merkezli Yenilikçi Gelişim Enstitüsü İslam Araştırmaları Merkezi Başkanı Kirill Semyonov, Russia Today (RT) televizyonuna açıklamasında, "Barzani, referandumun düzenlenmesi ve muhalif güçlerin bu referanduma destek vermesi için koşul olarak yeni seçime katılmamayı kabul etti" dedi.

Barzani’nin böylelikle iktidarı, Neçirvan Barzani gibi ailesinin daha genç üyelerine devretme kararı aldığını belirten Semyonov, "Eğer iktidarda onun yerini akrabaları alırsa hiçbir şey değişmemiş olur" diye konuştu.

'GORAN ETKİLİ BİR MUHALİF GÜÇ'

Yeni iktidar mücadelesinde başarı elde edebilecek yeni güç olarak gösterilen Goran (Değişim) hareketinin şanslarını değerlendiren Semyonov, "Gorran gerçekten de çok etkili muhalif güç. İslamcı partiler ile koalisyon içinde bu hareket yeni seçimlerde lider konumda bulunabilir. Ama şu önemli husus var. Kürdistan Yurtsever Birliği ve Kürdistan Demokratik Partisi’nden farklı olarak Gorran kendi silahlı oluşumlara sahip değil. Bu yüzden istediği kadar seçim kazansın, iktidarı ele geçirmesine izin verilmeyecek" dedi.

Irak’ın kuzeyindeki son olaylarda ABD’nin rolüne de dikkat çeken Semyonov, sözlerini şöyle sürdürdü: "ABD, (Irak Başbakanı Haydar) el-İbadi rejimiyle ilişkilerini kaybetmek istemedi. Zira Irak’ın mevcut iktidarı da aslında ABD yanlısı. Bir yandan Kerkük krizinden Irak’ın kazançlı çıktığı söyleniyor. Ama Irak kazandığı kadar kaybetti, çünkü bu operasyon, (eski Irak Başbakanı) Nuri Maliki’nin temsil ettiği Şii-İran yanlısı güçlerin değil, ‘Dava’ partisinin milliyetçi kanadını temsil eden el-İbadi’nin konumunu güçlendirdi."

'ABD KÜRTLERLE KENDİ ULUSAL ÇIKARLARINA GÖRE HAREKET EDİYOR'

Rusya Halkların Dostluğu Üniversitesi Stratejik Araştırmalar ve Tahminler Enstitüsü Direktörü Dmitriy Yegorçenkov, Washington’un Iraklı Kürtler ile işbirliğinden vazgeçmediğini ama onlara, kesinlikle sadece kendi ulusal çıkarları doğrultusunda hareket edeceğini sergilediğini dile getirdi. Yegorçenkov, RT’ye açıklamasında, "Zaten ABD’nin tüm yumurtaları tek sepete koyacağını ve Bağdat rejimiyle çalışmayacağını kimse söylememişti" dedi.

IKBY’de faaliyet gösteren Rus petrol ve doğalgaz şirketlerinin durumunu da değerlendiren uzmanlara göre, Erbil’deki iktidar değişikliklerin Rus şirketler için ciddi sonuçlara yol açmayacağı kanısında. Erbil ile Rus petrol ve doğalgaz şirketleri arasındaki anlaşmalara dikkat çeken Semyonov, “Büyük ihtimalle her şey olduğu gibi kalacak” dedi.

Rusya’nın IKBY’nin petrol alanında Batı şirketler ile ortaklaşa hareket ettiğini söyleyen Semyonov, “Bu yüzden, IKBY ile imzalanan anlaşmalarla ilgili yasal çatışmayı çözmek için Erbil ve Bağdat entegre yaklaşım geliştirecek” diye ekledi.

Rusya’nın çıkarlarının sadece Irak’ın kuzeyini kapsamadığını dile getiren Dmitriy Yegorçenko da bu konuda şu yorumda bulundu: "Bağdat’taki resmi rejimle de aktif işbirliğimiz var. Bu işbirliği petrol anlaşmalarıyla kısıtlı değil. Askeri alanında işbirliği var. Enerji alanında da var, örneğin termik santrallerde. Sadece IKBY ile çalışmayı göze alamayız, üstelik bu partnerin tam istikrarlı olduğunu söyleyemeyiz."