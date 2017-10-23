Barzani maaşları ödeyemiyor: "Yeni bir sayfa açmaya hazırız"
IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani, Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çözümü için yeni bir sayfa açmaya hazır olduklarını belirtti.23 Ekim 2017 Pazartesi 23:23
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çözümü için yeni bir sayfa açmaya hazır olduklarını belirtirken, devam eden askeri operasyonların bunun önünde engel oluşturduğunu öne sürdü.
Barzani, düşen petrol geliri nedeniyle "Maaşların ödenmesi konusunda bir sorun çıktı, ancak sorunun çözüleceği ve maaşların ödeneceği konusunda halkımız emin olsun" ifadelerini kullandı.
YENİ BİR SAYFA AÇMAYA HAZIRIZ
Erbil'de katıldığı bir programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Barzani, "Bağdat ile sorunları anayasa çerçevesinde çözmek istiyoruz. Bu konu için Bağdat'a bir heyet gönderip, yeni bir sayfa açmaya hazırız." dedi.
Barzani, Bağdat'a heyet gönderilmesi konusunda henüz bir tarih belirlenmediğini dile getirirken, "Onların (Bağdat'ın) vereceği yanıtı bekliyoruz. Bölgesel hükümet, Bağdat ile sorunların anayasa çerçevesinde çözülmesi taraftarı." ifadelerini kullandı.
İSTİKRARI ETKİLİYOR
Erbil ile Bağdat arasında halihazırdaki en büyük sorunun merkezi yönetimin askeri operasyonları olduğunu öne süren Barzani, "Maalesef askeri operasyonun devam etmesi, o bölgelerin güvenlik ve istikrarını ciddi bir şekilde etkiliyor. Aynı zamanda her iki taraf arasında diyaloğun başlamasını da engelliyor. Sorunların bitmesi ve diyaloğun en kısa zamanda başlamasını temenni ediyoruz." diye konuştu.
Neçirvan Barzani, IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin 1 Kasım itibarıyla görev süresinin dolması nedeniyle bundan sonraki sürece ilişkin bir soru üzerine, "Yasal olarak IKBY Başkanı'nın görevi sona eriyor. Barzani de yasaları çiğneme taraftarı değil." karşılığını verdi.
SORUN ÇIKTI
Irak merkezi hükümetinin Kerkük'te IKBY'nin elinde tuttuğu tüm petrol yataklarını denetim altına almasından ötürü petrol gelirinin ciddi bir şekilde düşmesinin memur maaşlarının ödenmesinde sıkıntı yaratacağı ihtimaline ilişkin ise Barzani, "Maaşların ödenmesi konusunda bir sorun çıktı, ancak sorunun çözüleceği ve maaşların ödeneceği konusunda halkımız emin olsun." ifadelerini kullandı.
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hamido2 sa önce DAHA İŞİN BAŞINDAYIZSİZİ AZDIRAN ŞIMARTAN OTUNUZ VE SUYUNUZTAMAMEN BİR KESİLSİNHELE SİZİANCAK AÇLIK HİZAYA GETİRİR iskender2 sa önce Sn.REİS'imize mesajımdır "besle kargayi oysun gözünü" sakınha bu kanı bozuklara lanetlilere bundan sonra ZIRNIKY O O O K !Saygı ve selâmlarımla . Recep2 sa önce Nasıl ha tamam haklısın .... İsfendiyarHalil Eralp3 sa önce Yeni sayfa adam ile açılır ; senin gibi bir pislik ile değil; sen Kürt olarak hür olmak istiyorsun ; tamam , belki haklısınancak o zaman sen Kerkürk Türküne neden aynı hakkı tanımak istemiyorsun ? Yapana yapmak gerek ; canın cehenneme! Kukla planı...! 4 sa önce Plan;kendilerini mağdur ve mazlum göstermek sonra da bir kurtarıcıyı (israil =iran=abd =ingiltere...)halkı nezdinde sevimli ve kabül edilebilir göstermek. Zaten onların projesi, kuklası, maşası..... Sezer4 sa önce Yemek yediğin kabul posterini. İsrailli yahudi abileriniz versin barZANI Turhan Turan4 sa önce Tedariksiz hacete giden ...... ...... taş ararmış. Şimdi aranıp durun bakalım. Bunun cezasını iyi çekmeliler. Halk da böyle bir fikrin ne kadar yanlış olduğunu iyi anlasın. Ki akıl yoksunu biri gelip devlet devlet derse kafasına darbeyi indirsin. Atakan535 sa önce Açilacak tek sayfaniz kaldi . Oda mahşerde sirtinizdan geçirilip sol elinize verilen kitabın sayfaları. Recep6 sa önce Bize ödetirler yarın terör devletini bize kurdururlar. MEHMETŞEKER7 sa önce öğreniyorsunuz devlet olmakbedel ister