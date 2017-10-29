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AFP'den 'Barzani istifa etti' iddiası

AFP'nin son dakikla haberine göre IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin istifa ettiği iddia edildi.

29 Ekim 2017 Pazar 17:05
AFP'den 'Barzani istifa etti' iddiası

Fransız Haber Ajansı AFP'nin son dakikla haberine göre IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin istifa etti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'nin, 1 Kasım'da sona erecek olan başkanlık süresinin uzatılmasını kabul etmediği bildirilmişti.

Barzani'nin Başdanışmanı Hemin Hawrami, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin görev süresini uzatmama kararı hakkında, "kendi geleceği ile ilgili kararı kendi verir" dedi. Barzani'nin 1 Kasım itibariyle sona eren başkanlık süresinin uzatılmasını reddederek, yarın oturum yapılacak IKBY Parlamentosuna konuyla ilgili mektup gönderdiğini belirtmişti.

Barzani'nin, 7 Haziran tarihinde bazı siyasi partilerle bir araya geldiği toplantı sonrası hem milletvekili hem de başkanlık seçimlerinin 1 Kasım tarihinde yapılmasına karar verilmiş, ancak IKBY Parlamentosu, geçen hafta yaptığı oturumda oy çokluğuyla her iki seçimi de 8 ay erteleme kararı almıştı.

BARZANİ BIRAKTI İDDİASI

AFP'nin son dakikla haberine göre IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin istifa ettiği iddia edildi.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2017 Pazar 17:05
  1. Barzani
  2. IKBY
  3. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

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