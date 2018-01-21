Barzani İran'da Ruhani ile görüştü

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, İran'ın başkenti Tahran'da Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldi.

İran devlet televizyonu IRINN'in haberine göre, Barzani ve beraberindeki heyet Tahran'da Cumhurbaşkanı Ruhani ile bölgesel konuları görüştü.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ile bir görüşme gerçekleştiren Barzani'nin, İran Meclis Başkanı Ali Laricani ile de bir araya gelmesi bekleniyor.